Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi kadro açıklaması!

İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi kadro açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk oluyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 18:49 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 18:52
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İsmail Kartal'dan Olympiakos maçı öncesi kadro açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk oluyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunudu.

İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ

İsmail Kartal: "Biraz mecburiyetten biraz da strateji olarak böyle bir kadro tercih ettik. 3 gün sonra bir maçımız var. İnşallah görev verdiğimiz oyuncular sahada görevlerini yapacak ve en güzel şekilde buradan ayrılacağız.

"Ülkemize ikinci bir bayramı yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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