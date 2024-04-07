Szymanski’nin yerine Kamada

Çalkantılı bir süreçten geçmesine rağmen hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğa koşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bir yandan futbolculara gelen teklifler değerlendirilirken diğer yandan ise yeni sezonda kadroya katılması planlanan isimlerle görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki sezon kadroya katılmak istenen isimlerden birinin de Japon yıldız Daichi Kamada olduğu ortaya çıktı.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sergilediği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren Sebastian Szymanski'yi 25 milyon euroya satmayı planlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncunun yerini Daichi Kamada ile doldurmak istediği iddia edildi. Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı. Lazio'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamada için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.

SADECE 1 GOL ATTI

Lazio ile tüm kulvarlarda 30 maça çıksa da bin 222 dakika süre aldı. Yedekten oyuna giren ve bu nedenle huzursuz olan Kamada, sadece 1 gol atıp, 1 de asist yapabildi.

G.SARAY İSTEMİŞTİ

Sezon başında Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Diachi Kamada transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Fenerbahçe, G.Saray'a sezon başında ilk misillemesini yapmak istiyor.

LAZIO'DA KALMAYACAK

Sezon başında Lazio'ya bir yıllık imza atan Kamada'nın sözleşmesinde çift taraflı 3 yıllık opsiyon bulunuyor. Ancak İtalyan ekibi oyuncudan memnun değil, Kamada da düzenli oynayamamaktan şikayetçi. Opsiyon büyük ihtimalle devreye girmeyecek ve Kamada yeni sezonda başka bir takıma imza atacak.