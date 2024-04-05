Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da saha dışı söylemleriyle bu çekişmeyi sürdürüyor. Yeni sezon planlamasına da başlayan ezeli rakipler şimdi de transferde karşı karşıya geldi. Adı bir süredir Galatasaray ile anılan yıldız isim için Fenerbahçe resmen devreye girdi. İşte haberin son detayları... FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:39
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Ligin 31. haftasından Fenerbahçe ile Galatasaray galibiyetle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Sarı-lacivertliler Yukatel Adana Demirspor ile karşılaştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Bu mücadeleyi Cimbom 1-0 kazandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe 82, Galatasaray 84 puana yükseldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ederken flaş bir gerçek öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Sarı-lacivertliler sezona damga vurdu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Kanarya, aynı zamanda Konferans Ligi'nde de çeyrek finalde yoluna devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Fenerbahçe'nin bu liglerdeki başarısı büyük ilgi toplamasına neden oldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Birçok oyuncusu takip altına alınırken, Ferdi Kadıoğlu'nun peşine Avrupa devleri düştü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Milli futbolcu için Arsenal, Borussia Dortmund, Tottenham, Bayern Münih gibi takımların devreye girdiği iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Sarı-lacivertlilerin Ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Fenerbahçe ise yıldız oyuncunun yerine şimdiden bir transfer yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

O futbolcunun ise Galatasaray'ın bir dönem istediği yıldız olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Sergio Gomez için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Guardiola'nın öğrencisini makul bir fiyata kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim pazarlık hazırlıklarına başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Gomez'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Genç sol bek bu sezon 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

İspanyol oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

23 yaşındaki futbolcu Manchester City'ye 15 milyon Euro karşılığında 2022/23 sezonunda transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

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