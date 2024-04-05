TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Erden Timur neye uğradığını şaşırdı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Ligin 31. haftasından Fenerbahçe ile Galatasaray galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler Yukatel Adana Demirspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Kanarya 4-2 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Djiku, Dzeko, Tadic ve Serdar Dursun attı.
Galatasaray ise Atakaş Hatayspor ile karşılaştı.
Bu mücadeleyi Cimbom 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibin tek golünü Icardi kaydetti.
Bu sonuçlarla birlikte Fenerbahçe 82, Galatasaray 84 puana yükseldi.
Şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ederken flaş bir gerçek öğrenildi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği o yıldız için devreye girdi.
İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler sezona damga vurdu.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Kanarya, aynı zamanda Konferans Ligi'nde de çeyrek finalde yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe'nin bu liglerdeki başarısı büyük ilgi toplamasına neden oldu.
Birçok oyuncusu takip altına alınırken, Ferdi Kadıoğlu'nun peşine Avrupa devleri düştü.
Milli futbolcu için Arsenal, Borussia Dortmund, Tottenham, Bayern Münih gibi takımların devreye girdiği iddia ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin Ferdi için kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı bildirildi.
Fenerbahçe ise yıldız oyuncunun yerine şimdiden bir transfer yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
O futbolcunun ise Galatasaray'ın bir dönem istediği yıldız olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Sergio Gomez için harekete geçti.
Guardiola'nın öğrencisini makul bir fiyata kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim pazarlık hazırlıklarına başladı.
Gomez'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.
Genç sol bek bu sezon 13 maça çıkarken 1 asist yaptı.
İspanyol oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
23 yaşındaki futbolcu Manchester City'ye 15 milyon Euro karşılığında 2022/23 sezonunda transfer olmuştu.
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