Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dikkat çeken Rade Krunic sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, aspor.com.tr editörü Mert Kılıç'ın "Krunic'in performansı sıkça eleştiriliyordu. Bugünkü performansını nasıl buldunuz?" sorusunu yanıtladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Boşnak futbolcunun performansıyla ilgili "Ben size sormak istiyorum, bugün Krunic'i nasıl buldunuz? Maça damga vurdu değil mi? İşte Krunic bu, devamı da gelecek. Adaptasyon dönemi yaşıyor. Milan'da farklı oynuyordu, burada futbol daha farklı oynanıyor. İki haftadır performansı yükseldi. Maça damgasını vurdu ve üstüne koyarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.