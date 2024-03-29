Fenerbahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesini talep etmiş ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu talebi reddetmişti. Sarı-lacivertlilere başka bir teklif yapan TFF, Fenerbahçe'den olumsuz geri dönüş aldı. İşte o teklif ve detaylar... (FB spor haberi)
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Süper Kupa tarihinin değişmemesi sonrası TFF, Fenerbahçe'ye yeni bir erteleme teklifinde bulundu.
TFF'DEN KARAGÜMRÜK MAÇINI ERTELEME TEKLİFİ
Sabah'ın haberine göre; Federasyon, Fenerbahçe Kulübüne bir yazı yollayarak, Süper Lig'de 14 Nisan'da oynayacakları Fatih Karagümrük maçının ertelenmesi için bir isteklerinin olup olmadığını resmi olarak sordu.
TFF, "Rakibiniz Olympiakos'un 14 Nisan Pazar günü kendi liginde oynayacağı PAOK karşılaşması Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından ertelendi. Bu konuda TFF olarak Karagümrük maçını biz de erteleyebiliriz" dedi.
Fenerbahçe'nin ise TFF'ye gönderdiği yanıtta, "Karagümrük maçının ertelenmesini istemiyoruz, daha önce de belirttiğimiz gibi 7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacağımız Süper Kupa Finalinin ertelenmesini talep ediyoruz" yanıtını verdi.
Bu cevap sonrası Fatih Karagümrük müsabakasının tehir edilmesi rafa kalktı.
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