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Yaptıklarım adrenalinden

Osayi-Samuel, “Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Sanırım yaptıklarım adrenalinden de kaynaklanıyordu” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 06:50
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Yaptıklarım adrenalinden

Osayi-Samuel Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar hakkında Brila TV'ye konuştu, kendi davranışlarının nefsi müdafaa olduğunu söyledi: "Sanırım yaptıklarım adrenalinden kaynaklanıyordu. İlk dakikadan itibaren bize cisimler fırlattıklarını bildiğim için içimde bir huzursuzluk vardı. Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu. Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir. Asla anlayamıyorum. Bazı takım arkadaşlarımın çok korktukları gözlerinden okunuyordu. Ben sadece takımımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu. Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz! Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Daha önce hiç yaşama dığım bir durumdu. Çok korkutucuydu."

ELLERİNDE BIÇAKLAR VARDI

Osayi:"Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Biz sahanın ortasında sevinince, bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı, ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar."

HAKEMİN GÜCÜ YOKTU

Halil Umut Meler'e de yüklenen Osayi, "Hakem bir şey yapmadı. Onu suçlayamam çünkü bunu yapacak gücü olduğunu sanmıyorum. Çünkü, birkaç kez ne yapabileceğini sormak için birileriyle konuşmaya gitti. Onlar da maçı durdurmak istemedi. Bence en başarından beri olayı tetikleyen şey buydu" dedi.

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