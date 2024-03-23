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Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

Son dakika spor haberi: Son olarak Trabzonspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Maç sonu çıkan olaylar sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan sarı-lacivertliler, ligden çekilmeyi oylamaya sunacak. Hareketli günler geçiren Kanarya'nın 6 yıldızından yönetimi şoke eden bir hamle geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:51
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Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

Fenerbahçe camiası 'Süper Lig'den çekilip bir alt ligde mücadele etmeyi tartışırken, yabancı futbolculardan şoke eden bir hamle geldiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

Kanarya, 2 Nisan Salı günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'nde küme düşme kararının alınıp alınmayacağını kongre üyelerinin oylamasına sunacak.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

TOPLANTI YAPILACAK
Yönetimin milli maçlar tamamlandıktan ve oyuncular döndükten sonra geniş çaplı bir toplantı yapacağı ve futbolculara "ligden çekilme" konusunda bir brifing verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

Genel kurulda bir alt lige düşme kararı çıkması durumunda şu an için 50 milyon Euro'nun üzerinden olan maaş bütçesinin devam ettirilme ihtimali bulunmuyor.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

FUTBOLCULARDAN FLAŞ KARAR!
Sarı-lacivertli bazı futbolcular kongrenin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un açıklamasından sonra 6 yabancı oyuncunun menajeri kulüp ile iletişime geçti.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

LİGDEN ÇEKİLME OLURSA AYRILACAKLAR!
İddiaya göre Livakovic, Djiku, Oosterwolde, Osayi-Samuel, Fred ve Szymanski'nin menajerleri kulüple temas kurdu ve bilgi talep etti.

Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar

Menajerlerin Fenerbahçe'nin bir alt ligden yoluna devam etmesi durumunda oyuncularının ayrılma kararı alacağını kulübe ilettiği öne sürüldü.

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