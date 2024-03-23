Fenerbahçe'de 6 yabancıdan şok hareket! Takımdan ayrılacaklar
Son dakika spor haberi: Son olarak Trabzonspor ile kozlarını paylaşan Fenerbahçe sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Maç sonu çıkan olaylar sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan sarı-lacivertliler, ligden çekilmeyi oylamaya sunacak. Hareketli günler geçiren Kanarya'nın 6 yıldızından yönetimi şoke eden bir hamle geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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TOPLANTI YAPILACAK
Genel kurulda bir alt lige düşme kararı çıkması durumunda şu an için 50 milyon Euro'nun üzerinden olan maaş bütçesinin devam ettirilme ihtimali bulunmuyor.
FUTBOLCULARDAN FLAŞ KARAR!
Sarı-lacivertli bazı futbolcular kongrenin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala flaş bir karar aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Ali Koç'un açıklamasından sonra 6 yabancı oyuncunun menajeri kulüp ile iletişime geçti.
LİGDEN ÇEKİLME OLURSA AYRILACAKLAR!
İddiaya göre Livakovic, Djiku, Oosterwolde, Osayi-Samuel, Fred ve Szymanski'nin menajerleri kulüple temas kurdu ve bilgi talep etti.
Menajerlerin Fenerbahçe'nin bir alt ligden yoluna devam etmesi durumunda oyuncularının ayrılma kararı alacağını kulübe ilettiği öne sürüldü.
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