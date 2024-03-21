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Olympiakos taraftarı yok
Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacak. Bu mücadeleye konuk takım taraftarları alınmayacak. Sarı-lacivertli taraftarlar da Yunanistan'daki ilk maçta olmayacak. Fenerbahçe, Union SG ile deplasmanda oynanan ilk maçta taraftarının yaptığı olaylar nedeniyle 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.
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