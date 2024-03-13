Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Union SG maçına hazır!

Fenerbahçe Union SG maçına hazır!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Union SG'yi ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 19:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Union SG maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Union SG ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koordinasyon ve 5'e 2'yle devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürerken, Rodrigo Becao takımdan ayrı bireysel çalıştı. Antrenman öncesi MR'ı çekilen Leonardo Bonucci ise takımla çalışmaya katıldı.

Sarı-lacivertliler, yarın 20.45'te Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Union SG ile karşı karşıya gelecek.

DİĞER
UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi kurası için geri sayım!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mardin mitinginde önemli açıklamalar
F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi!
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Süper Kupa açıklaması!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık!
TIP BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 2024 | 💉Doktora, hemşireye, sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı mesajları
SOĞAN DOLMASI TARİFİ | Soğan Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
ŞOK KATALOG RAMAZAN FIRSATI | 13-19 Mart ŞOK indirimli ürünler listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Union SG maçına hazır! F.Bahçe Union SG maçına hazır! 19:41
Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı Beşiktaş'ta Al Musrati endişesi! İdmanda yer almadı 19:00
Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi! Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi! 18:29
Emirates'te futbolcular için "ibadet odası" açıldı! Emirates'te futbolcular için "ibadet odası" açıldı! 17:03
F.Bahçe'den Süper Kupa açıklaması! F.Bahçe'den Süper Kupa açıklaması! 16:50
İsmail Kartal: Rotasyon yapabiliriz İsmail Kartal: Rotasyon yapabiliriz 16:39
Daha Eski
Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber! 16:21
Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri! Köhn'den flaş F.Bahçe sözleri! 15:28
Destan için Altınordu beklemeye geçti! Destan için Altınordu beklemeye geçti! 14:21
Fransa'dan skandal bir karar! Oruç tutanlar... Fransa'dan skandal bir karar! Oruç tutanlar... 14:09
Galatasaray'dan acı haber! Galatasaray'dan acı haber! 14:01
F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi! F.Bahçe'den G.Saray'a yaylım ateşi! 13:52