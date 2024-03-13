Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç konuşuyor | CANLI İZLE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında Galatasaray özneli açıklamalarda bulunuyor...

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Ali Koç'un öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

Bu toplantının öznesi, rakibimiz olacak çünkü rakibimiz son dönemlerde 'proje, Çanakkale, bölücülük, ananas' gibi deli saçması söylemler içerisinde. Birazcık onlara ve ülkemize onları hatırlatmayı amaçlıyorum.

"G.SARAY KUL HAKKI YEMEKTEN ÇEKİNMEZ"

Önce rakibimizin DNA'sını size anlatacağım. Son dönemde bu kulübü yönetenlerin dikkat çeken özellikleri, samimiyetsizlik ve riyakarlıktan ibarettir. Tenhada ayrı, umumide ayrı söylemlerde bulunurlar. Hak, hukuk, mevduat ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten hiç çekinmezler.

"G.SARAY TÜRK FUTBOLU İÇİN BEKA SORUNU"

Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler. Hakemleri ve TFF'nin kurullarını baskı altında tutmak için hayali düşmanlar yaratırlar. Rakiplerini aşağılarla ve alay ederler. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gördüğünüz gibi. Bu kulübün Türk futbolunun bekası için ne büyük derecede tehdit ve sorun olduğunu anlatabileceğimi ümit ediyorum.

"G.SARAY'A 'DUR' DİYEN YOK"

Rakibimizin başkanından, yöneticilerine... Sporu düşürdüğü seviye çok aşağıdadır. Bizim camiamızı tahrik ederek, milyonları kışkırtarak suç işliyorlar. Buna 'dur' diyebilen bir TFF yok, başka bir yer de yok.

"İSTEDİKLERİ OLUNCA SUS PUS OLURLAR"

Bir puan kaybında ya da kendi lehlerine olan hakem hatalarında ortalığı birbirine katarlar. 'Ligi bitirtmeyiz, savaşsa savaş' tehditlerinde bulunurlar. İstedikleri olunca da sus pus olurlar.

"G.SARAY CAMİASI SAMİMİYETSİZDİR"

Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini, onlar olmasa Türk takımlarının Avrupa'ya gidemeyeceğini söylerler. Tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Kendi kanallarında "Futbol için adalet" programı yapacaklarını yalanını söylerler. Bir sürü pozisyon yolladık ama program yayınlanmadı. Programı yapamadan kulüp kanalları da kapatıldı. Günü kurtarma refleksiyle, samimiyetsiz, gerçek dışı söylemler... Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler.

"ARALARINDA DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ VAR?"

TFF ve kurulları, Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Bu durum ligin gidişatına göre mi hareket ediyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? TFF'ye siper oldular. "Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var" dediler. Çok kısa süre sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?

"4 FUTBOLCUNUN TRANSFERİ..."

Üç İstanbul kulübünün [Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray] birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur. Alın size koalisyon. Sizin altını dolduramadığınız gibi bir koalisyon değil. Güya bize birçok transfer çalımı attılar. İster istemez, 3-4 oyuncuya aynı anda baktığımız için biz de oyuncuların beklentilerini biliyoruz. İsimlere girmeyeceğim. 4 oyuncu var ki, bahsettikleri bedellerin gerçeği yansıtmasının mümkünatı yok.

"MÜMKÜN OLMAYAN TRANSFER RAKAMLARI..."

Pazar günü bir futbolcularına imaj hakları yüzünden para ödemedikleri çıktı. Bunları TFF'ye soracağız. Ancak kılıfına uydurmakta üstlerine yoktur. Bizden 8-9 milyon euro isteyen oyuncuları, 3 milyon euroya oynatıyorlar. Tüm bunlar mümkün değil. Herhalde İstanbul'un o yakasında daha fazla oksijen var.

"MORUTAN TRANSFERİNİN TAKİPÇİSİYİZ"

Morutan için 3 milyon euro'ya satmışlar, müthiş başarı dedik. Ben şahsen öyle düşündüm. Keşke bizde de böyle bir sihirbaz olsa dedim. Halbuki işin öyle olmadığını aslını öğrenince anladık. Bu, ancak belirli sayıda ilk 11 oynarsa devreye giriyormuş. Doğal olarak da kulübü şu anda ilk 11 oynatmıyor. Acaba bu limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz. Takip ediyoruz.

"TRANSFERDE YANLIŞ BİLGİ VERDİLER"

Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferinde de yanlış bilgi verdiler. Real Betis'in 5+5 milyon euro ödeyeceğini öğrendik. Müthiş! İlerleyen günlerde söz konusu kulübün başkanının açıklamalarıyla işin aslını öğrendik.

"ZANIOLO TRANSFERİ YANILTICIDIR"

Galatasaray'ın bir yöneticisi, Zaniolo'ya verdiğimiz teklifi bir TV'de ifşa etti. Bu suç. 'Fenerbahçe daha çok verdi ama oyuncu bizi seçti' diyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük. Bilirkişi raporunda 'Bonuslar dahil, Galatasaray'ın teklifi, Fenerbahçe'den daha yüksek. Erden Timur'un ifadeleri yanıltıcı' deniyor.

"OYUNCULARIN G.SARAY'A YAKLAŞIMI FARKLI"

Orada oynamış oyuncuların Galatasaray'a karşı gösterdikleri performans herkesin malumu. Bu öyle bir seviyeye geldi ki, bir kulüp başkanı çıkıp 'Beyinleriyle kalbi arasında çelişki olmuştur' dedi. Bunun Fenerbahçe maçı sonrası olduğunu düşünebiliyor musunuz? Malum kulüp tarafından OHAL ilan edilirdi. Bu işin nirvanası, Ümit Karan'ın Eskişehirspor forması giyerken söylediği şeyler. 'Galatasaraylıyım, Fenerbahçe şampiyon olmasın diye gol atmak istemedim' diyor. Belhanda'nın geçen sezon maçtan önce üçlü çektirmesi var.