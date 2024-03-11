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Müthiş ikili yine işbaşında

Önce Mert Hakan, ardından da Batshuayi penaltıdan farklı galibiyetin fitilini ateşledi. İkili iki hafta önce de 1-0 geri düştükleri Paşa karşısında zaferi getirmişti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Müthiş ikili yine işbaşında

Pendikspor zaferinde başrolü oynayan Mert Hakan-Batshuayi ikilisi farklı galibiyetin anahtarları oldu. Müthiş ikili, tribünlere adeta dejavu yaşattı. 27. haftada Kadıköy'deki Kasımpaşa maçında da 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 64'te Mert Hakan ve 90+6'da kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Batshuayi'yle zafere ulaşmıştı. Sarı-lacivertliler, gol için bastırırken 60'ta Ferdi'nin pasıyla sahne alan Mert Hakan, ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaptı ve eşitliği sağladı.

74'TE GİRDİ 87'DE ATTI

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Batshuayi de Kasımpaşa maçındaki gibi oyuna sonradan girdi. 74'te sahaya ayak basan Batsman, 87'de kazanılan penaltıyı gole çevirip, Mert Hakan'la sarı- lacivertlileri ipten aldı. 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, bu sezonki 20. golüne ulaştı. Pendik'e attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan Batshuayi, Konferans Ligi'nde de takımı adına 6 gol üretti. Başarılı forvet, bu sezon kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.

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