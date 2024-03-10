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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gollerine devam ediyor!

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Pendikspor maçında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynarken bu sezonki 20. golüne ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 22:37
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gollerine devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, bir gole imza attı. Müsabakanın 74. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 87. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımı adına 6 gol üretti.

Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor'a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken, bu sezon 3 kulvarda 20. golüne ulaştı.

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