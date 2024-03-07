Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Belçika ekibinde kriz çıktı. Teknik direktör Alexander Blessin zor durumda kaldı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 16:35 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 16:35
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Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Saat 23.00'te başlayacak müsabakada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Sarı-lacivertliler, rövanş öncesinde Belçika deplasmanında avantaj elde etmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Ev sahibi ekip Union Saint-Gilloise'da savunma hattındaki sakatlıklar, teknik direktör Alexander Blessin'i zor durumda bıraktı. Üçlü defans oynayan ve kadrosunda 5 stoper bulunan Belçika takımında, 2 isim sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Saint-Gilloise'ın Arjantinli stoperi Kevin Mac Allister, 28 Şubat'ta Club Brugge ile oynanan kupa maçının 20. dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkarıldı. Hafta sonu ligde oynanan Oud-Heverlee Leuven maçında forma giyemeyen Mac Allister'ın Fenerbahçe'ye karşı da oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Belçikalı stoper Fedde Leysen de uzun süredir yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Teknik direktör Blessin, savumayı Ross Sykes, Christian Burgess ve Koki Machida üçlüsünden oluşturacak. Kulübede ise stoper orijinli bir yedek futbolcu yer almayacak.

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Öte yandan Burgess sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz stoper bu akşam sarı kart görmesi halinde rövanş maçında forma giyemeyecek. Belçika ekibinde ceza sınırındaki bir diğer oyuncu ise Mohamed Amoura.

Fenerbahçe'ye müjde! US Gilliose'da maç öncesi kriz çıktı

Saint Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, bu konunun kendisine sorulması üzerine "Her zaman dörtlü savunmaya dönme ihtimalimiz var ama stoperlerime hiçbir şey olmaması için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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