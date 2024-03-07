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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi: F.Bahçe için en iyisini yapmak istedim

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadele sonrası Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu ve "Kendimi göstermek ve Fenerbahçe için en iyisini yapmak istedim. Takım olarak galibiyeti elde ettik, çok mutluyum." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:42 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:45
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi: F.Bahçe için en iyisini yapmak istedim

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Gerçekten kendimi mutlu, gururlu hissediyorum. Ülkeme geldim, ailem ve arkadaşlarım beni seyretti. Kendimi göstermek ve Fenerbahçe için en iyisini yapmak istedim. Benim için büyük bir keyif oldu attığım gol ve galibiyet. Takım olarak galibiyeti elde ettik, çok mutluyum.

Hiçbir şekilde rakibi küçümsememeliyiz. İkinci maçta ellerinden geleni yapacaklardır. Güçlü durmalıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin amacı budur. Kupalar kazanabilecek kapasitedeyiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız.

Biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Antrenmanlarda da böyle goller atıyoruz. Onun gol atması da keyifli oldu. Günden güne kendini geliştiriyor. Hem onun için hem de takım için güzel bir gol oldu.

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