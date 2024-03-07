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Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Önemli bir galibiyet aldık!

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde mücadele sonrası Dusan Tadic açıklamalarda bulundu ve "Zamanında attığımız gollerle onların direncini kırdık. Önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:36 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 01:36
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic: Önemli bir galibiyet aldık!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dusan Tadic, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Direkt oynayan bir takım. Biz de buna hazırdık. Planımız iyi işledi. Onları nasıl durdurabileceğimizi biliyorduk. İyi bir şekilde cevap verdik. Zamanında attığımız gollerle onların direncini kırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi muazzam şekilde desteklediler.

Bizim çok yüksek hedeflerimiz var ama maç maç düşünüyoruz. Şu anda tek düşüncemiz Union Saint-Gilloise'yi elemek. Her kupayı kazanmak istiyoruz. Union Saint-Gilloise'yi elemek istiyoruz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz.

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