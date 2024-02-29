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FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de son haftalarda performansı düşüşe geçen Szymanski'ye İtalyan devi talip oldu. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun bonservis bedelini de belirledi. İşte transfere dair son detaylar...FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-0 kayberedek kupaya veda eden Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertlilerde şimdi ki hedef ise Hatayspor karşılaşması. Fenerbahçe bu maçı kazanıp, Galatasaray'ın derbide Beşiktaş karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de bir diğer dikkat çeken konu ise son haftalarda oynanan vasat futbol. Sarı-lacivertlilerde Fred'in yokluğunda Szymanski'nin formsuzluğu ise öne çıkan detay oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Son dönemde suskun kalsa da genel performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Ada basını, Tottenham'ın yanı sıra Arsenal ile Manchester United'ın da 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı takibe aldığını ve 35 milyon euroluk bir teklifin Fenerbahçe'yi ikna etmeye yeteceğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

İKİLİ İLİŞKİLER İYİ

İtalyan medyası ise Napoli'nin Szymanski ile ciddi şekilde ilgilendiğini duyurdu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan corriere dello sport, dünkü sayısında Napoli'nin Szymanski için yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı.


FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Haberde; iki takım arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle Napoli'nin transferde önde olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

SZYMANSKI BU SEZON NE YAPTI?

Polonyalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıktı. Szymanski bu maçlarda 12 gol, 14 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İtalyanlar Szymanski'nin peşine düştü! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe, Szymanski için 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

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