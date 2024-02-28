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Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezon kadro planlamalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakip, Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:39
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Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı. Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 23. galibiyetine ulaştı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Cimbom puanını 72 yaparak maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray'ı sıkı takibini sürdürüyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Son olarak Kasımpaşa'yı konuk eden sarı lacivertliler, kritik mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir yarış sürerken, iki takım transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen ezeli rakipler, yeni sezonda iddialı transferler yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

İki takım da sezon sonu elde etmeyi hedeflediği şampiyonluk geliriyle flaş transferlere imza atmayı planlıyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Bu doğrultuda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe transfer operasyonuna erkenden başladı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Her iki ekip de yeni sezon transfer çalışmaları için geniş bir liste hazırladı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

İki kulüp hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği futbolcuları değerlendirmeye almıştı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına dair çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Ligde büyük bir çekişme içinde olan devlerin, yeni sezon için transferde karşı karşıya geldikleri iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

İki takımın dünyaca ünlü o yıldızı kadrolarına katmak için büyük bir yarış içinde olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Bu transfer yarışı ise büyük ses getirecek cinsten.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

İşte ezeli rakiplerin istediği o futbolcu...

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

TRANSFERDE MODRIC YARIŞI!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için harekete geçtiği iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

38 yaşındaki yıldız sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Yaklaşık 12 senedir Madrid forması giyen Hırvat orta sahanın haziran ayında sözleşmesi sona erecek.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Hem Real Madrid tarafı hem de Modric, 12 senedir süren maceraya nokta koymayı istiyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Bu noktada Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Her iki takımın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, Modric transferi için büyük çaba sarfettiği ve yıldız oyuncuya resmi teklif hazırlığında oldukları bildirildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Deneyimli oyuncunun ise Türkiye'yi çok sevdiği ve yakın birçok dostunun İstanbul'da yaşadığı ifade edildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Modric'in İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Modric transferine dair somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Dünyaca ünlü yıldız kısa süre içinde gideceği takıma karar verecek.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin teklif etmeyi planladığı ücretin ise hemen hemen benzer olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

İki takımın da yıldız oyuncuya senelik 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladıkları aktarıldı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Bunun yanı sıra iki ekibin de Luka Modric'e 1+1 yıllık kontrat önermeyi planladığı iddia edildi.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Luka Modric bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıktı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Ayrıca 6 da asist yaptı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Modric, Real Madrid formasıyla sayısız kupa kazandı.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

1.72 boyundaki orta saha kariyerinde Tottenham, Dinamo Zagreb, Inter Zapresic, Zrinjski Mostar ve NK Zadar gibi takımlarda da ter dökmüştü.

Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

Modric Hırvatistan Milli Takım'ında ise 172 karşılaşmaya çıkarken 24 gol kaydetti.

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