Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Yeni sezon kadro planlamalarına şimdiden başlayan iki ezeli rakip, Real Madrid'de forma giyen dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
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Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı. Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 23. galibiyetine ulaştı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Cimbom puanını 72 yaparak maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı.
Fenerbahçe ise ezeli rakibi Galatasaray'ı sıkı takibini sürdürüyor.
Son olarak Kasımpaşa'yı konuk eden sarı lacivertliler, kritik mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.
Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir yarış sürerken, iki takım transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen ezeli rakipler, yeni sezonda iddialı transferler yapmaya hazırlanıyor.
İki takım da sezon sonu elde etmeyi hedeflediği şampiyonluk geliriyle flaş transferlere imza atmayı planlıyor.
Bu doğrultuda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe transfer operasyonuna erkenden başladı.
Her iki ekip de yeni sezon transfer çalışmaları için geniş bir liste hazırladı.
İki kulüp hem scout ekibinin hem de menajerlerin önerdiği futbolcuları değerlendirmeye almıştı.
Ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarına dair çok sürpriz bir gelişme yaşandı.
Ligde büyük bir çekişme içinde olan devlerin, yeni sezon için transferde karşı karşıya geldikleri iddia edildi.
İki takımın dünyaca ünlü o yıldızı kadrolarına katmak için büyük bir yarış içinde olduğu öne sürüldü.
Bu transfer yarışı ise büyük ses getirecek cinsten.
İşte ezeli rakiplerin istediği o futbolcu...
TRANSFERDE MODRIC YARIŞI!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için harekete geçtiği iddia edildi.
38 yaşındaki yıldız sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı.
Yaklaşık 12 senedir Madrid forması giyen Hırvat orta sahanın haziran ayında sözleşmesi sona erecek.
Hem Real Madrid tarafı hem de Modric, 12 senedir süren maceraya nokta koymayı istiyor.
İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi.
Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi.
Bu noktada Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.
Her iki takımın da menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, Modric transferi için büyük çaba sarfettiği ve yıldız oyuncuya resmi teklif hazırlığında oldukları bildirildi.
Deneyimli oyuncunun ise Türkiye'yi çok sevdiği ve yakın birçok dostunun İstanbul'da yaşadığı ifade edildi.
Modric'in İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu iddia edildi.
Modric transferine dair somut gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Dünyaca ünlü yıldız kısa süre içinde gideceği takıma karar verecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin teklif etmeyi planladığı ücretin ise hemen hemen benzer olduğu öne sürüldü.
İki takımın da yıldız oyuncuya senelik 3.5 milyon Euro civarında bir teklif yapmayı planladıkları aktarıldı.
Bunun yanı sıra iki ekibin de Luka Modric'e 1+1 yıllık kontrat önermeyi planladığı iddia edildi.
Luka Modric bu sezon Real Madrid'de 29 maça çıktı.
Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 6 da asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Modric, Real Madrid formasıyla sayısız kupa kazandı.
1.72 boyundaki orta saha kariyerinde Tottenham, Dinamo Zagreb, Inter Zapresic, Zrinjski Mostar ve NK Zadar gibi takımlarda da ter dökmüştü.
Modric Hırvatistan Milli Takım'ında ise 172 karşılaşmaya çıkarken 24 gol kaydetti.
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