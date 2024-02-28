Real Madrid'in yıldızı için dev yarış! F.Bahçe ve Galatasaray...

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı. Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.