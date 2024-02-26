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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya yanıt verdi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 19:29 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 19:38
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" açıklamasına yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadelerine yer verildi.

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