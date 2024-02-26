Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş cevap!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" açıklamasına yanıt verdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadelerine yer verildi.
Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024