Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan teknik direktör Jorge Jesus, yeni takımında tarih yazıyor. Uzun süredir devam eden bir yenilmezlik serisi yakalayan Portekizli çalıştırıcı, ligde zirvede yer alırken Asya Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir grafik çiziyor. Sarı-lacivertlileri yakından takip eden dünyaca ünlü hoca, Fenerbahçe'den iki ismin peşine düştü. Arabistan Ligi ekibi, transfer için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e imza atan dünyaca ünlü hoca, buradaki performansıyla dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde en yakın rakibi Al Nassr'ın 7 puan önünde zirvede yer alan Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
Sarı-lacivertlileri yakından takip eden Portekizli hoca, Kanarya'dan iki isme kancayı attı.
JORGE JESUS BRANCO'YU İSTİYOR!
Deneyimli hoca ilk olarak Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sportif direktör Mario Branco'yu takımında görmeyi hedefliyor.
Branco ile Fenerbahçe'de bir yıl birlikte çalışan Portekizli Jesus, vatandaşının birçok kulüp ve futbolcu ile olan olumlu ilişkilerinden faydalanmak istiyor.
BRANCO'NUN TRANSFERLERİ
Ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerini yürüten Branco, sezon başında da Fred, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kolay bir şekilde Fenerbahçe'ye kazandırdı.
JESUS'UN DİĞER HEDEFİ FRED!
69 yaşındaki Jesus, Fenerbahçe'nin transferlerinde imzası olan ünlü futbol adamı Branco'nun yanı sıra orta sahada etkili bir oyun ortaya koyan Fred'i de kadrosunda istiyor.
Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin euro bonservisle gelen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Fred'e, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal talip oldu.
Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca, 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planları içinde.
40 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS!
Arap basınına yansıyan haberlere göre ise; Suudi Arabistan ekibini, Sambacı yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını yaz aylarında tam 40 milyon euro ile çalacak.
Jesus'un Fred'i çok istediğine vurgu yapılan haberde; "Fahd bin Nafel liderliğindeki Al-Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmelere başladı.
Anlaşmanın sağlanması çok yakın. Transfer ücreti olarak da 40 milyon euro Fenerbahçe'ye önerilecek. Nafel yönetimi, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda bu transfere bu kadar bütçe ayırdı. Brezilyalının transferi oldukça yakın gözüküyor" denildi.
Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 6 asist yaptı.
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