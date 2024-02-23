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Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'in yolunu tutan teknik direktör Jorge Jesus, yeni takımında tarih yazıyor. Uzun süredir devam eden bir yenilmezlik serisi yakalayan Portekizli çalıştırıcı, ligde zirvede yer alırken Asya Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir grafik çiziyor. Sarı-lacivertlileri yakından takip eden dünyaca ünlü hoca, Fenerbahçe'den iki ismin peşine düştü. Arabistan Ligi ekibi, transfer için dev bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 09:18
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Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 30 maçtır kaybetmeyen ve sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, takımını güçlendirmek için harekete geçti.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Kapsamlı bir rapor hazırlayan Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi. Deneyimli hoca, listenin ilk sırasına Fenerbahçe'den iki ismi yazdı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

2022-23 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Jorge Jesus, ligi ikinci sırada bitirip Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak takımın kupa hasretini dindirdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Fenerbahçe'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'e imza atan dünyaca ünlü hoca, buradaki performansıyla dikkat çekiyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde en yakın rakibi Al Nassr'ın 7 puan önünde zirvede yer alan Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Sarı-lacivertlileri yakından takip eden Portekizli hoca, Kanarya'dan iki isme kancayı attı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

JORGE JESUS BRANCO'YU İSTİYOR!
Deneyimli hoca ilk olarak Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sportif direktör Mario Branco'yu takımında görmeyi hedefliyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Branco ile Fenerbahçe'de bir yıl birlikte çalışan Portekizli Jesus, vatandaşının birçok kulüp ve futbolcu ile olan olumlu ilişkilerinden faydalanmak istiyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

BRANCO'NUN TRANSFERLERİ
Ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic transferlerini yürüten Branco, sezon başında da Fred, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko gibi yıldız isimleri kolay bir şekilde Fenerbahçe'ye kazandırdı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

JESUS'UN DİĞER HEDEFİ FRED!
69 yaşındaki Jesus, Fenerbahçe'nin transferlerinde imzası olan ünlü futbol adamı Branco'nun yanı sıra orta sahada etkili bir oyun ortaya koyan Fred'i de kadrosunda istiyor.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Fenerbahçe'ye sezon başında Manchester United'dan 9 milyon 740 bin euro bonservisle gelen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Fred'e, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal talip oldu.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca, 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planları içinde.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

40 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS!
Arap basınına yansıyan haberlere göre ise; Suudi Arabistan ekibini, Sambacı yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını yaz aylarında tam 40 milyon euro ile çalacak.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Jesus'un Fred'i çok istediğine vurgu yapılan haberde; "Fahd bin Nafel liderliğindeki Al-Hilal yönetimi, Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmelere başladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Anlaşmanın sağlanması çok yakın. Transfer ücreti olarak da 40 milyon euro Fenerbahçe'ye önerilecek. Nafel yönetimi, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda bu transfere bu kadar bütçe ayırdı. Brezilyalının transferi oldukça yakın gözüküyor" denildi.

Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 6 asist yaptı.

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