Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki ismi istiyor! Dev bonservis bedeli

Sarı-lacivertlileri yakından takip eden Portekizli hoca, Kanarya'dan iki isme kancayı attı.

JORGE JESUS BRANCO'YU İSTİYOR! Deneyimli hoca ilk olarak Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sportif direktör Mario Branco'yu takımında görmeyi hedefliyor.