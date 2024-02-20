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Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyetin geri dönüşünü beklediği iki yıldızdan Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:01 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 12:01
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Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye iki yıldızından sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ı takibi sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Yoğun yağış ve ağır zeminde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Kanarya, ikinci yarıdaki değişikliklerle 3 puana uzandı.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Kritik virajı kayıpsız dönen Fenerbahçe'de gözler tamamen Kasımpaşa maçına çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Zorlu karşılaşma öncesi Kanarya'da Fred ve Osayi Samuel'in son durumu merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

İki yıldız hakkında yaşanan yeni gelişmeler, teknik heyeti sevindirdi.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

TAKIMA DÖNÜYORLAR!
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonunda çok önemli görevleri olan iki kritik oyuncusu Fred ve Osayi-Samuel'in bu haftadan itibaren takıma dönmesi İsmail Kartal ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Özellikle Fred'in dönüşünün, bu ismin yokluğunda omuzlarına çok fazla yük binen Szymanski, Krunic, Tadic gibi isimlerin de performanslarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

Fred'in çekilen MR'ının sonucunun bugün gelmesi ve Brezilyalı yıldızın takımla antrenmanlara katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

OSAYI KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA!
Ülkesinden İstanbul'a gelen Osayi'nin ise takımın izinli olduğu pazar ve pazartesi gününü Samandıra'da bireysel çalışarak geçirdiği ve bugün takıma dahil olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

FRED'İN OYNAMA ŞANSI YÜZDE 51
Osayi'nin Kasımpaşa maçında sahada olması beklenirken, oynama şansı yüzde 51 olan Fred'in görev alıp almayacağına cuma gününe kadar yapılacak antrenmanlardan sonra karar verilecek.

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