Fenerbahçe'ye iki yıldızdan müjdeli haber!

TAKIMA DÖNÜYORLAR!

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonunda çok önemli görevleri olan iki kritik oyuncusu Fred ve Osayi-Samuel'in bu haftadan itibaren takıma dönmesi İsmail Kartal ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.