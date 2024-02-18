Haberler Fenerbahçe Çamur deryası

Çamur deryası

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı öncesinde yağan yoğun yağmur sebebiyle hakem heyeti maçın oynanıp oynanmayacağını tahlil etmek için karşılaşma öncesinde zemini kontrol etti. Önce topun zemin üzerindeki ilerleyiş hızını kontrol eden hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları, daha sonra sahanın belirli bölgelerinde topu havadan yere atarak sekme hızını kontrol etti. Yapılan çeşitli testlerin ardından zeminde bazı bölgelerin temizlenmesini isteyen hakem ekibi, saha koşullarının futbol oynamak için elverişli olduğuna karar verdi ve maç oynandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Çamur deryası

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı öncesinde yağan yoğun yağmur sebebiyle hakem heyeti maçın oynanıp oynanmayacağını tahlil etmek için karşılaşma öncesinde zemini kontrol etti. Önce topun zemin üzerindeki ilerleyiş hızını kontrol eden hakem Arda Kardeşler ve yardımcıları, daha sonra sahanın belirli bölgelerinde topu havadan yere atarak sekme hızını kontrol etti. Yapılan çeşitli testlerin ardından zeminde bazı bölgelerin temizlenmesini isteyen hakem ekibi, saha koşullarının futbol oynamak için elverişli olduğuna karar verdi ve maç oynandı.

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