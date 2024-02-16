Fenerbahçe yenileniyor! İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe'de özellikle Alanyaspor beraberliğinden sonra eleştiri oklarının hedefinde olan İsmail Kartal, zorlu bir haftayı geride bıraktı. Kadro tercihleri, oyuncu değişiklikleri ve forma adaleti konusunda tartışılan Kartal, 'B Planı' olmaması nedeniyle de eleştirilmişti. Özellikle Fred'in sakatlığı bulunduğu dönemde takıma beklenen dokunuşu yapamadığı konuşulan Kartal, Çaykur Rizespor deplasmanında radikal değişiklikler yapmayı düşünüyor. Özellikle ileri uçta Dzeko'nun yalnız kaldığını düşünen Kartal, bu sezonun formda isimlerinden Batshuayi'ye görev vermeyi planlıyor. Belçikalı oyuncudan gezice forvet rolünü üstlenmesini isteyen Kartal, Dzeko'yu böylece daha rahat topla buluşturmayı planlıyor.

TEPKİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Cengiz'in form tutması nedeniyle İrfan Can Kahveci'yi kenara alan tecrübeli hoca, bu iki ismi aynı anda sahaya sürmüyordu. Sarı-lacivertli camia ise iki ismin aynı anda sahada olması gerektiğini vurguluyordu. Bu eleştirileri dikkate alan tecrübeli hocanın, bu hafta Cengiz ve İrfan'ı 11'de birlikte oynatması bekleniyor. İlk etapta Tadic'e kesik atmayı düşünen Kartal'ın bu tercihini de İsmail'den yana kullanması bekleniyor. Böylece orta alanda Krunic ile İrfan'ın görev alması planlanıyor. Szymanski'nin formsuzluğu nedeniyle Batshuayi'ye görev vermeyi düşünen Kartal savunma hattında ise Çağlar ile Bonucci'yi oynatabilir. Bugün yapılacak son taktik idmanda ilk 11'in netlik kazanması bekleniyor.