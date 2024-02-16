Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski? Dikkat çeken performans...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski? Dikkat çeken performans...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında kaybedilen 2 puanın ardından liderlik Galatasaray'a geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 26. haftada ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde yıldız isim Szymanski için ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:06
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski? Dikkat çeken performans...

Sarı-lacivertlilerde öne çıkan diğer detay ise sezona oldukça formda giren Szymanski'nin form düşüklüğü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski? Dikkat çeken performans...

Sezonun flaş ismi Sebastian Szymanski son haftalarda adeta ortadan kayboldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski? Dikkat çeken performans...

Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası düşüşe geçen Polonyalı yıldız, son 5 haftayı boş geçti.

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