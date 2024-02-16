FENERBAHÇE HABERLERİ: Ne oldu sana Szymanski? Dikkat çeken performans...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında kaybedilen 2 puanın ardından liderlik Galatasaray'a geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 26. haftada ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde yıldız isim Szymanski için ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:06
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Sarı-lacivertliler son oynanan Alanyaspor maçında sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı.
Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliği Galatasaray'a kaybetti.
Sarı-lacivertlilerde öne çıkan diğer detay ise sezona oldukça formda giren Szymanski'nin form düşüklüğü.
Sezonun flaş ismi Sebastian Szymanski son haftalarda adeta ortadan kayboldu.
Özellikle Fred'in sakatlığı sonrası düşüşe geçen Polonyalı yıldız, son 5 haftayı boş geçti.
İlk maçlarını aratan 24 yaşındaki oyuncu, kaybedilen 4 puanda sorumluluk alamadı.
Sarı-lacivertli taraftarlar bu sezon ligde 9 gol ve 9 asisti bulunan Szymanski'nin formuna kavuşmasını bekliyor.
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