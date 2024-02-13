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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), cezalarını açıkladı. Buna göre, Fenerbahçe'ye çirkin tezahirat nedeniyle 112 bin TL para cezası verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 14:36
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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye Türkiye Kupası'nda oynanan Gaziantep FK maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bunun sezon içinde 5'inci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle toplamda 352 bin TL para cezası verdi.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NCA ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

"1-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.02.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 06.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka organizasyon güvenlik ve eşgüdüm toplantısı ile stadyum denetimine çim saha sorumluları eğitimine katılanlar listesinde yer almayan mensubunun katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-TEKSÜT BANDIRMASPOR Kulübü Başkanı ONUR GÖÇMEZ'in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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