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Tekke bunu hep yapıyor

Geçen yıl İstanbul, 2015’te Erciyes ile F.Bahçe’yi şampiyonluktan etmişti, yine kaybetmedi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Tekke bunu hep yapıyor

Kadıköy'de Fenerbahçe'den 1 puan Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 3. çalımını attı. Tekke, 2022-23'te İstanbulspor'un başındayken 31. haftada Jorge Jesus'la şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yle Kadıköy'de 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı haftada zirve ile puan farkını indirme fırsatını değerlendiremedi. Aynı Fatih Tekke, 2014-15'te de 13 Mayıs 2015'te Kayseri Erciyesspor'un başında, İsmail Kartal'ın görev yaptığı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. O sezon Galatasaray, 3 puan farkla şampiyonluk ipini göğüslemişti.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Maçın başında da ön alan baskımızın olacağını söylemiştik. Bunu iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ambiyansta, yenilen goller ve verilen penaltıyı düşününce iyi bir iş yaptık. Son dakikada galibiyeti kaçırdık.

SON ANLARDA TANSİYON ARTTI

Mücadelede tansiyon çok yüksekti. İlk dakikalardan itibaren oyuncular arasında ikili mücadeleler dikkat çekti. Özellikle ilk yarının son anlarında bir pozisyonun ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi. Hakem Çağdaş Altay olayların yatışmasının ardından Augusto ve Cengiz'i sarı kartla cezalandırdı. Devre arasında koridorda tartışmalar devam etti. Bonucci ile Alanya Antrenörü Metin Aktaş'ın gerginliği gözlerden kaçmadı.

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