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Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-2'lik skorla berabere kaldı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Bu maçın yankıları sürmeye devam ederken Kanarya'nın eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan sosyal medyada flaş paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:54
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası nefes kesen bir maça sahne oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Fenerbahçe zirve yarışında oldukça kritik olan karşılaşmada Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Kanarya bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Yaşanan puan kaybının ardından Fenerbahçe 64 puan ile 2. sırada yer alırken ezeli rakibi Galatasaray 66 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Bu mücadelenin yankıları sürmeye devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Son olarak Fenerbahçe'de eskiden 2 ayrı dönem teknik direktörlük görevinde bulunan ve şimdilerde kariyerine yayıncı kuruluşta yorumcu olarak devam eden Ersun Yanal'ın sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Tecrübeli futbol adamı sosyal medya hesabından,"Mutlu günler değil, zor zamanlar büyütür insanı... Sakın unutmayın, gözyaşı yoksa başarı da yok..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlardan mesaj yağmuru geldi.

İşte Hürriyet'in derlediği haberde o yorumların bir kısmı...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

"Harika bir tweet. İsmail hoca da dün maalesef hiç güzel açıklamalar yapmadı. Taraftar böyle şeyler ister."

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