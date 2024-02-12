Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu

Bu mücadelenin yankıları sürmeye devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'de eskiden 2 ayrı dönem teknik direktörlük görevinde bulunan ve şimdilerde kariyerine yayıncı kuruluşta yorumcu olarak devam eden Ersun Yanal'ın sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu.