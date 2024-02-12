Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Paylaşımı olay oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-2'lik skorla berabere kaldı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Bu maçın yankıları sürmeye devam ederken Kanarya'nın eski teknik direktörü Ersun Yanal'dan sosyal medyada flaş paylaşım geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:52 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 15:54
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Yaşanan puan kaybının ardından Fenerbahçe 64 puan ile 2. sırada yer alırken ezeli rakibi Galatasaray 66 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Bu mücadelenin yankıları sürmeye devam ederken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Fenerbahçe'de eskiden 2 ayrı dönem teknik direktörlük görevinde bulunan ve şimdilerde kariyerine yayıncı kuruluşta yorumcu olarak devam eden Ersun Yanal'ın sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu.
Tecrübeli futbol adamı sosyal medya hesabından,"Mutlu günler değil, zor zamanlar büyütür insanı... Sakın unutmayın, gözyaşı yoksa başarı da yok..." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Bu paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlardan mesaj yağmuru geldi.
İşte Hürriyet'in derlediği haberde o yorumların bir kısmı...
"Harika bir tweet. İsmail hoca da dün maalesef hiç güzel açıklamalar yapmadı. Taraftar böyle şeyler ister."
"Ersun Yanal oturduğu yerden İsmail Kartal'dan daha çok motive ediyor."
"İstek değil ihtiyaç hocam savaşmamız lazım sensiz olmaz."
"Ah hocam seni çok özledik."
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