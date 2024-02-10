Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin ele avuca sığmayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen genç oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede transfer için söz kesti. İşte sarı-lacivertlilerin kasasına girecek bonservis bedeli...
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2018'de Nijmegen'den sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle gelen 24 yaşındaki oyuncu, son iki senede gösterdiği performansla değerine değer kattı.
BU SEZONKİ ÖNCELİĞİ 4 KUPA!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, transfer sorusuna "Önce Fenerbahçe" cevabını verdi.
Kadıoğlu, "Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz. Amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak.
Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye umut dağıttı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen genç yıldıza Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler geliyor.
Her geçen hafta performansını yukarı çeken Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen takımlar transferde büyük bir yarışa girdi.
FERDİ KADIOĞLU BORUSSIA DORTMUND'A!
Bu transfer yarışından Alman ekibi Borussia Dortmund galip çıkmış gibi duruyor.
BU SENE FENERBAHÇE'DEKİ SON SENESİ
Gelen bilgilere göre; Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la 24 yaşındaki oyuncunun transferi için söz kesti.
Sezon sonunda Alman ekibi, yıldız sol bek için Fenerbahçe'ye 30 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödeyecek.
Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu da sezon başında yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp takımdan ayrılacağız' demişti.
Bu sezon son kez sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulübe önemli miktarda para kazandırmış olacak.
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 32 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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