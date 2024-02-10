Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin ele avuca sığmayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen genç oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede transfer için söz kesti. İşte sarı-lacivertlilerin kasasına girecek bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Fenerbahçe'nin gözbebeği Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda yuvadan uçacak...

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TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

2018'de Nijmegen'den sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle gelen 24 yaşındaki oyuncu, son iki senede gösterdiği performansla değerine değer kattı.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

BU SEZONKİ ÖNCELİĞİ 4 KUPA!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, transfer sorusuna "Önce Fenerbahçe" cevabını verdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Kadıoğlu, "Kupalar için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Sonrasında neler olur bilemeyiz. Amacım kazanabileceğimiz 4 kupayı kazanmak.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Ben de bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye umut dağıttı.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen genç yıldıza Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler geliyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Her geçen hafta performansını yukarı çeken Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen takımlar transferde büyük bir yarışa girdi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

FERDİ KADIOĞLU BORUSSIA DORTMUND'A!
Bu transfer yarışından Alman ekibi Borussia Dortmund galip çıkmış gibi duruyor.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

BU SENE FENERBAHÇE'DEKİ SON SENESİ
Gelen bilgilere göre; Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe, Borussia Dortmund'la 24 yaşındaki oyuncunun transferi için söz kesti.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Sezon sonunda Alman ekibi, yıldız sol bek için Fenerbahçe'ye 30 milyon euroya yakın bonservis bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu da sezon başında yaptığı açıklamada; 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp takımdan ayrılacağız' demişti.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Bu sezon son kez sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulübe önemli miktarda para kazandırmış olacak.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 32 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe'ye dev bonservis

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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