Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, transferde durmuyor. Defans ve orta sahanın ardından hücum hattını da güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, Partizan forması giyen Matheus Saldanha için yeni bir teklif daha yapacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kanarya'nın hedefindeki isimse Matheus Saldanha...
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için yeniden harekete geçme kararı aldı ve yönetici Selahattin Baki, Partizanlı yetkililerle görüşme üzere hafta sonu Sırbistan'a gidecek.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'A GETİRİLECEK
Baki'nin en geç önümüzdeki hafta başında Matheus Saldanha transferini mutlu sonla tamamlaması bekleniyor.
TEKLİF YÜKSELTİLECEK
Fenerbahçe, Saldanha için geçtiğimiz haftalarda Partizan'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve 6 milyon euro bonservis bedeli önermişti.
Ancak Sırp ekibi, bu teklifi reddetmiş ve 10 milyon euro istemişti.
Sarı-lacivertlilerin bu defa Partizan'a 8 milyon euro bonservis ve ekstra bonuslar içeren bir öneri sunacağı belirtildi.
24 yaşındaki Sambacı, bu sezon Partizan'la çıktığı 24 karşılaşmada 15 kez gol sevinci yaşarken, 5 defa da asist yapmıştı.
1.3 MİLYONA GELDİ
Partizan, Matheus Saldanha'yı sezon başında Japon ekibi JEF Utd. Chiba'dan 1 milyon 300 bin Euro'ya kadrosuna kattı.
O dönem 500 bin euro değeri olan Brezilyalı oyuncunun şu anki piyasa değeri ise; 5 milyon euro.
GELECEĞE YATIRIM
Fenerbahçe yönetimi, Saldanha'yı aynı Eljif Elmas, Kim Min-jae ve Sebastian Szymanski'de olduğu gibi geleceğe yatırım olarak görüyor.
Sarı-lacivertliler, aldığı fiyatın kat be kat fazlasına Saldanha'yı satacağını düşünüyor.
DİĞER