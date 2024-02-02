Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe, transferde durmuyor. Defans ve orta sahanın ardından hücum hattını da güçlendirmek için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, Partizan forması giyen Matheus Saldanha için yeni bir teklif daha yapacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

üşünüyor.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Bonucci, Krunic ve Çağlar transferleriyle ses getiren sarı-lacivertlilerde gündem transfer...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Savunmasını ve orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, forvet bölgesi için de çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Kanarya'nın hedefindeki isimse Matheus Saldanha...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için yeniden harekete geçme kararı aldı ve yönetici Selahattin Baki, Partizanlı yetkililerle görüşme üzere hafta sonu Sırbistan'a gidecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Baki'nin en geç önümüzdeki hafta başında Matheus Saldanha transferini mutlu sonla tamamlaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Fenerbahçe, Saldanha için geçtiğimiz haftalarda Partizan'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve 6 milyon euro bonservis bedeli önermişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Ancak Sırp ekibi, bu teklifi reddetmiş ve 10 milyon euro istemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerin bu defa Partizan'a 8 milyon euro bonservis ve ekstra bonuslar içeren bir öneri sunacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

24 yaşındaki Sambacı, bu sezon Partizan'la çıktığı 24 karşılaşmada 15 kez gol sevinci yaşarken, 5 defa da asist yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

1.3 MİLYONA GELDİ

Partizan, Matheus Saldanha'yı sezon başında Japon ekibi JEF Utd. Chiba'dan 1 milyon 300 bin Euro'ya kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

O dönem 500 bin euro değeri olan Brezilyalı oyuncunun şu anki piyasa değeri ise; 5 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

GELECEĞE YATIRIM

Fenerbahçe yönetimi, Saldanha'yı aynı Eljif Elmas, Kim Min-jae ve Sebastian Szymanski'de olduğu gibi geleceğe yatırım olarak görüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertliler, aldığı fiyatın kat be kat fazlasına Saldanha'yı satacağını düşünüyor.

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