Fenerbahçe'den 2. Saldanha çıkarması! İstanbul'a geliş tarihi...

24 yaşındaki Sambacı, bu sezon Partizan'la çıktığı 24 karşılaşmada 15 kez gol sevinci yaşarken, 5 defa da asist yapmıştı.

O dönem 500 bin euro değeri olan Brezilyalı oyuncunun şu anki piyasa değeri ise; 5 milyon euro.