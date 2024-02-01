Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen eski forveti Serdar Dursun için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin olumlu rapor verdiği Polonyalı golcü için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Stoper ve orta saha mevkilerini güçlendiren Kanarya, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Eksik görülen yerleri güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertliler, sezon başında ayrılarak VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u yeniden takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Tecrübeli golcünün transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerden bir forvet hamlesi daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

ADRIAN BENEDYCZAK YAKIN TAKİPTE

Kent ve King'le yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin Parma'da forma giyen Adrian Benedyczak'ı bir süredir yakından takip ettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

İsmail Kartal'ın onay verdiği Polonyalı sol kanat için resmi teklif yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi

Sebastian Szymanski'nin de olumlu görüş bildirdiği 23 yaşındaki Adrian, santrfor ve sağ kanat olarak da görev yapıyor.

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