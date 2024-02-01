TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Szymanski'den! Olumlu rapor verdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen eski forveti Serdar Dursun için geri sayıma geçen sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin olumlu rapor verdiği Polonyalı golcü için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Eksik görülen yerleri güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.
Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan sarı-lacivertliler, sezon başında ayrılarak VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun'u yeniden takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
Tecrübeli golcünün transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen sarı-lacivertlilerden bir forvet hamlesi daha geldi.
ADRIAN BENEDYCZAK YAKIN TAKİPTE
Kent ve King'le yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin Parma'da forma giyen Adrian Benedyczak'ı bir süredir yakından takip ettiği ortaya çıktı.
İsmail Kartal'ın onay verdiği Polonyalı sol kanat için resmi teklif yapılacak.
Sebastian Szymanski'nin de olumlu görüş bildirdiği 23 yaşındaki Adrian, santrfor ve sağ kanat olarak da görev yapıyor.
1.91 metrelik boyuyla hava toplarında çok etkili olan genç oyuncu bu sezon 23 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.
DİĞER