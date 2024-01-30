FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-laciverlilerde ara transfer döneminde gerçekleşen takviyeler kadar takımda yer alan yıldızlara gelen tekliflerde dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetiminin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece bazı isimleri kesinlikle göndermemesi bekleniyor. İşte sarı-lacivertlilere İngiltere'den gelen o teklif ve detayları... FB SPOR HABERLERİ
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Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Michy Batshuayi için son teklif İngiltere'den geldi.
Takvim'de yer alan haberde Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı santrfor için Sarı-Lacivertli kulübe 6 milyon Euro önerdi.
Yaklaşık 4 gün önce aynı teklif Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'den de gelmişti.
Fenerli kurmaylar gelen bu teklifi geri çevirirken kapıyı 10 milyon Euro'dan açtıklarını İngiliz kulübüne iletti.
Crystal Palace'lı yetkililer de düşünmek için birkaç gün süre istedi.
Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar, Umut Nayir'in kiralanmasının ardından zaten golcü arayışı içinde olan Sarı-Lacivertli yetkililerin 10 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğine kesin gözüyle bakıyorlar.
Batshuayi 2020/2021 sezonunda da 1 yıl Crystal Palace'da kiralık olarak forma giymişti.
Belçika Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılan Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 14 gol atarken 2 de asist yaptı.
Batshuayi'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız futbolcunun 1 yıl da sözleşme uzatma opsiyonu var. Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro.
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