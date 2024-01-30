Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-laciverlilerde ara transfer döneminde gerçekleşen takviyeler kadar takımda yer alan yıldızlara gelen tekliflerde dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetiminin ise astronomik bir teklif gelmediği sürece bazı isimleri kesinlikle göndermemesi bekleniyor. İşte sarı-lacivertlilere İngiltere'den gelen o teklif ve detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'nin yıldızlarına da teklifler yağıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Umut Nayir'i Pendikspor'a kiralayan Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Michy Batshuayi için son teklif İngiltere'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Takvim'de yer alan haberde Premier Lig ekibi Crystal Palace, Belçikalı santrfor için Sarı-Lacivertli kulübe 6 milyon Euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Yaklaşık 4 gün önce aynı teklif Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'den de gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Fenerli kurmaylar gelen bu teklifi geri çevirirken kapıyı 10 milyon Euro'dan açtıklarını İngiliz kulübüne iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Crystal Palace'lı yetkililer de düşünmek için birkaç gün süre istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar, Umut Nayir'in kiralanmasının ardından zaten golcü arayışı içinde olan Sarı-Lacivertli yetkililerin 10 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğine kesin gözüyle bakıyorlar.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Batshuayi 2020/2021 sezonunda da 1 yıl Crystal Palace'da kiralık olarak forma giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!

Belçika Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılan Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 14 gol atarken 2 de asist yaptı.

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