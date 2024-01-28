Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Ankaragücü maçıyla devam ediyor. 23. hafta müsabakası Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Cihan Aydın kritik maçta görev yapacak. Bülent Birincioğlu, Fenerbahçe - Ankaragücü maçında VAR olarak görev alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle karşılaşmanın ilk 11'leri ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 18:03 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 18:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Serdar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 108. RANDEVUDA

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20'sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Son lig maçında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

İSMAİL KARTAL İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2. kez rakip olacak. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy'de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve o dönem Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu'nun takımı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda 10 maçlık Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

DİĞER
Fenerbahçe Ankaragücü CANLI MAÇ İZLE 📺 beIN Sports 1 Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı izle full HD
Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
Beşiktaş Sivas'ta kayıp!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
2000 sonrası kademeli emeklilik SON DAKİKA
TARIM KREDİ'DE ŞUBAT İNDİRİMİ BAŞLADI | Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu 28 Ocak - 2 Şubat
YEREL SEÇİMLERDE YURT DIŞINDAN OY KULLANILIR MI? | Yurt dışındakiler belediye seçimlerinde oy verebilir mi?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniye ile Sakarya yenişemedi Ümraniye ile Sakarya yenişemedi 18:12
Sivasspor'da şok kırmızı kart! Sivasspor'da şok kırmızı kart! 17:50
F.Bahçe - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu! 17:27
F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? 17:06
Montpellier ile Lille yenişemedi! Montpellier ile Lille yenişemedi! 16:58
İngiltere'de olay çıktı! İngiltere'de olay çıktı! 16:47
Daha Eski
Genoa sahasında güldü! Genoa sahasında güldü! 16:42
Costa'nın yeni takım açıklandı! Costa'nın yeni takım açıklandı! 16:40
Şanlıurfaspor - Boluspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Boluspor maçı ne zaman? 14:47
F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? F.Bahçe - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:02
Dünya kulüpler sıralaması belli oldu! Dünya kulüpler sıralaması belli oldu! 15:10
Fernando Santos: Buradaki şartlar... Fernando Santos: Buradaki şartlar... 15:26