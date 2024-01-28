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FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Anakragücü ile kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Oosterwolde, Fred, Luan Peres ve Osayi Samuel maçta süre alamayacak. Becao, Zajc ve Bonucci'nin durumları ise maç saati belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 09:36 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 09:50
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FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 108. RANDEVUDA

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 107 kez rakip oldu. Fenerbahçe, 69 maçtan galibiyetle ayrılırken, Ankaragücü ise 11 mücadelede 3 puanı hanesine yazdırdı. 27 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Kanaryanın 199 golüne, Ankara ekibi 72 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe'nin, Başkent temsilcisine karşı 5 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 8 müsabakada galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 34 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

OOSTERWOLDE CEZALI

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle uzun süre o bölgede görev alan Oosterwolde, yarın akşam oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sakatlıklarını atlatan Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Rodrigo Becao da takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı bulunan Fred, Luan Peres ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Bright Osayi-Samuel, maç kadrosunda olmayacak.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Süper Lig'de 22 hafta itibarıyla 57 puan toplayan Fenerbahçe, geride kalan 22 maçın 20'sinde gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 59 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 16 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Son lig maçında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Kanarya, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

İSMAİL KARTAL İLE EMRE BELÖZOĞLU 2. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2. kez rakip olacak. İki teknik adam 2021-2022 sezonunda ilk kez Kadıköy'de oynanan maçta karşı karşıya gelmiş ve o dönem Başakşehir'i çalıştıran Belözoğlu'nun takımı sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda 10 maçlık Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yaptı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

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