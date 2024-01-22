Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren ve Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 17:44
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Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Yönetim yaşanan bu kritik kayıp sonrası transferde gaza basma kararı aldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Kanarya şu ana kadar ara transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Bu isimler Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'ti.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için girişimlere başlamıştı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Ancak İspanya'dan gelen haberlere göre transfer çıkmaza girdi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Bu gelişme sonrası Fenerbahçeli kurmayların flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Todofichajes'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Atletico Madrid, Çağlar için birçok takımın devreye girmesinin ardından başarılı stoperi kiralık olarak göndermekten vazgeçti.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Sarı lacivertliler de bu gelişme sonrası İspanyol ekibinin bir diğer stoperi Stefan Savic için harekete geçti.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Atletico Madrid'in, Savic ile ocak ayında yollarını ayırmayı hedeflediği ve bu durumun gerçekleşmesi halinde Çağlar'ın takımda kalacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Teknik Direktör Diego Simeone'nin ligin kalan bölümünde Savic'i ilk 11'de düşünmediği ve bu durumun oyuncunun ayrılması için bir neden olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Fenerbahçeli idarecilerin, Savic için Atletico Madrid ile resmi teması kurduğu ve olumlu yanıt aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Atletico'nun ilk olarak Savic için 10 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği fakat mevcut durumda daha düşük bir bedelle ayrılmasına izin vereceği bildirildi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Stefan Savic bu sezon İspanyol temsilcisinde 15 maça çıktı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Karadağlı defans bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 33 yaşındaki ismin, Atletico ile olan kontratı haziran ayında bitecek.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

1.87 boyundaki isim kariyerinde Fiorentina, Manchester City, Partizan ve Borca gibi kulüplerde de boy göstermişti.

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