Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...

Atletico Madrid'in, Savic ile ocak ayında yollarını ayırmayı hedeflediği ve bu durumun gerçekleşmesi halinde Çağlar'ın takımda kalacağı ifade edildi.

Teknik Direktör Diego Simeone'nin ligin kalan bölümünde Savic'i ilk 11'de düşünmediği ve bu durumun oyuncunun ayrılması için bir neden olduğu vurgulandı.