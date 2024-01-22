Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar Söyüncü'yü beklerken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren ve Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Kanarya şu ana kadar ara transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.
Bu isimler Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'ti.
Stoper bölgesine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için girişimlere başlamıştı.
Ancak İspanya'dan gelen haberlere göre transfer çıkmaza girdi.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçeli kurmayların flaş bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.
Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Todofichajes'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Atletico Madrid, Çağlar için birçok takımın devreye girmesinin ardından başarılı stoperi kiralık olarak göndermekten vazgeçti.
Sarı lacivertliler de bu gelişme sonrası İspanyol ekibinin bir diğer stoperi Stefan Savic için harekete geçti.
Atletico Madrid'in, Savic ile ocak ayında yollarını ayırmayı hedeflediği ve bu durumun gerçekleşmesi halinde Çağlar'ın takımda kalacağı ifade edildi.
Teknik Direktör Diego Simeone'nin ligin kalan bölümünde Savic'i ilk 11'de düşünmediği ve bu durumun oyuncunun ayrılması için bir neden olduğu vurgulandı.
Fenerbahçeli idarecilerin, Savic için Atletico Madrid ile resmi teması kurduğu ve olumlu yanıt aldığı aktarıldı.
Atletico'nun ilk olarak Savic için 10 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği fakat mevcut durumda daha düşük bir bedelle ayrılmasına izin vereceği bildirildi.
Stefan Savic bu sezon İspanyol temsilcisinde 15 maça çıktı.
Karadağlı defans bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 33 yaşındaki ismin, Atletico ile olan kontratı haziran ayında bitecek.
1.87 boyundaki isim kariyerinde Fiorentina, Manchester City, Partizan ve Borca gibi kulüplerde de boy göstermişti.
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