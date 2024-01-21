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İsmail Kartal: Maç maç düşünüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kritik maçta sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:32 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:37
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İsmail Kartal: Maç maç düşünüyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe kritik maçta sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle Samsunspor takımının ve camiasının yıllar önce geçirdiği trafik kazasında bazı oyuncuları vefat etmişti. Onlara tekrar başsağlığı diliyorum.

Geniş bir kadroya sahibiz. Maç maç düşünüyoruz. Her maç bir oyun planımız var. Uzun bir maraton ve 3 kulvarda devam ediyor. Bu planlamaları yapmak zorundayız.

Her geçen hafta Samsunspor yeni gelen hoca ile birlikte daha disiplinli oynuyorlar. Mücadele gücü yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Önlemlerimizi aldık. İyi mücadele ederek 3 puan almak istiyoruz.

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