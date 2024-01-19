Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:34
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Sarı lacivertliler kış transfer döneminde kadrosunu 2 önemli isimle güçlendirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Kanarya şu ana kadar Bonucci ve Krunic gibi iddialı futbolcularla el sıkıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Ancak sarı lacivertliler transferde duracağa benzemiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Yönetim stoper transferi için Çağlar Söyüncü'yü listesine eklemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

27 yaşındaki yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Kadrosuna milli stoper Çağlar Söyüncü'yü katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonuca henüz ulaşmış değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Sarı-Lacivertliler Çağlar Söyüncü'ye yarım sezonluk 1.5 milyon Euro, kulübü Atletico Madrid'e ise 1 milyon Euro kiralama bedeli teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Ancak Takvim'in haberine göre, İspanyol kulübü 2.5 milyon Euro kiralama bedeli talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Fenerbahçe de yarım sezon için bu talebi çok buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği öğrenilirken aradaki pürüzün hallolması için Atletico Madrid yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Fenerbahçe'nin Çağlar için satın alma opsiyonu talep edip etmediği ise bilinmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

ÇAĞLAR'IN TERCİHİ F.BAHÇE

Başta Porto olmak üzere birçok kulüp Çağlar Söyüncü için kiralama teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...

Ancak, Çağlar F.Bahçe'de oynamak istediğini Atletico yönetimine bildirdi.

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