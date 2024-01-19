FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'de sıcak gelişme! Yapılan teklif...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminde stoper hattını Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşma sağladığı milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak sarı lacivertliler transferde duracağa benzemiyor.
Yönetim stoper transferi için Çağlar Söyüncü'yü listesine eklemişti.
27 yaşındaki yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Kadrosuna milli stoper Çağlar Söyüncü'yü katmak isteyen Fenerbahçe istediği sonuca henüz ulaşmış değil.
Sarı-Lacivertliler Çağlar Söyüncü'ye yarım sezonluk 1.5 milyon Euro, kulübü Atletico Madrid'e ise 1 milyon Euro kiralama bedeli teklif etti.
Ancak Takvim'in haberine göre, İspanyol kulübü 2.5 milyon Euro kiralama bedeli talep etti.
Fenerbahçe de yarım sezon için bu talebi çok buldu.
Çağlar'ın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği öğrenilirken aradaki pürüzün hallolması için Atletico Madrid yönetimi ile görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Çağlar için satın alma opsiyonu talep edip etmediği ise bilinmiyor.
ÇAĞLAR'IN TERCİHİ F.BAHÇE
Başta Porto olmak üzere birçok kulüp Çağlar Söyüncü için kiralama teklifinde bulundu.
Ancak, Çağlar F.Bahçe'de oynamak istediğini Atletico yönetimine bildirdi.
DİĞER