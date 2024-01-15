TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Bonucci ve Krunic hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Samet Akaydin'i Panathinaikos'a kiralayan Kanarya, tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile de vedalaşıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, ikinci transferini ise orta sahaya yaptı.
Kanarya sezon başında da kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic'i takıma kazandırdı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
Bonucci ve Krunic transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'de ilk ayrılık da gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon devre arasında Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar Panathinaikos'a kiraladı.
Golcü oyuncusu Umut Nayir'i de Pendikspor'a kiralamaya hazırlanan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda...
MERT HAKAN YANDAŞ ANKARAGÜCÜ'NE
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü yolunda.
Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu öğrenildi.
Kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın birkaç güne imza atması bekleniyor.
Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.
29 yaşındaki futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.
Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.
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