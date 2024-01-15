Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de kış transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Bonucci ve Krunic hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Samet Akaydin'i Panathinaikos'a kiralayan Kanarya, tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile de vedalaşıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 10:31
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TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de ilk 20 hafta itibarıyla topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, 11 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kanarya ilk olarak İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, ikinci transferini ise orta sahaya yaptı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kanarya sezon başında da kadrosuna katmak istediği Milan'ın ön liberosu Rade Krunic'i takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bonucci ve Krunic transferleriyle ses getiren Fenerbahçe'de ilk ayrılık da gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon devre arasında Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar Panathinaikos'a kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Golcü oyuncusu Umut Nayir'i de Pendikspor'a kiralamaya hazırlanan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda...

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

MERT HAKAN YANDAŞ ANKARAGÜCÜ'NE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Ankaragücü yolunda.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Emre Belözoğlu'nun eski takımından ilgilendiği futbolcular olduğunu söylemesi üzerine bu isimlerden birinin Mert Hakan olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Kontratı bitecek olan 29 yaşındaki orta sahanın birkaç güne imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

29 yaşındaki futbolcu, 3 asistlik bir performans sergiledi.

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