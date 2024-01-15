Haberler Fenerbahçe Bonucci sahnede

Bonucci sahnede

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde şok bir sakatlık yaşandı. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerin 4 gün önce Alman temsilcisi Union Berlin'den transfer ettiği Leonardo Bonucci, 38. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna girerek Türkiye'de Süper Lig kariyerine başladı. 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Gaziantepli hücumculara gol şansı tanımazken, sergilediği iyi performansla da taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bonucci sahnede

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde şok bir sakatlık yaşandı. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerin 4 gün önce Alman temsilcisi Union Berlin'den transfer ettiği Leonardo Bonucci, 38. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna girerek Türkiye'de Süper Lig kariyerine başladı. 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Gaziantepli hücumculara gol şansı tanımazken, sergilediği iyi performansla da taraftarların büyük beğenisini kazandı.

"BENİM İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, "Benim için de taraftarımız için de aldığımız üç puan çok önemliydi, hak ettik. Heyecanlı hissediyorum. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Çok fazla kupa kazanabiliriz. Benim için iyi bir başlangıç oldu. Umarım daha çok maç oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim" dedi.

DİĞER
Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli'nin yaşını duyan inanamadı!
Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı
F.Bahçe'nin transferine Beşiktaş engeli!
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...'
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER OCAK 2024 | Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | ATA AÖF 1. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 15 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 15 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:47
Fenerbahçe Beko tek attı Fenerbahçe Beko tek attı 01:42
Çorum uzatmada Çorum uzatmada 01:41
Gençler yakalandı Gençler yakalandı 01:39
Körfez’e Manisa freni Körfez’e Manisa freni 01:38
Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! 01:27
Daha Eski
Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! Djiku'nun golü Gana'ya yetmedi! 01:27
Antalyasporlu Jehezkel gözaltına alındı! Antalyasporlu Jehezkel gözaltına alındı! 01:05
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 00:45
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 00:45
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:43
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:42