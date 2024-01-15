Bonucci sahnede

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde şok bir sakatlık yaşandı. Mücadelenin ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertlilerin 4 gün önce Alman temsilcisi Union Berlin'den transfer ettiği Leonardo Bonucci, 38. dakikada Serdar Aziz'in yerine oyuna girerek Türkiye'de Süper Lig kariyerine başladı. 36 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Gaziantepli hücumculara gol şansı tanımazken, sergilediği iyi performansla da taraftarların büyük beğenisini kazandı.

"BENİM İÇİN İYİ BİR BAŞLANGIÇ"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci, "Benim için de taraftarımız için de aldığımız üç puan çok önemliydi, hak ettik. Heyecanlı hissediyorum. Takımda gerçekten çok kaliteli oyuncular var. Çok fazla kupa kazanabiliriz. Benim için iyi bir başlangıç oldu. Umarım daha çok maç oynayarak takımıma katkı sağlayabilirim" dedi.