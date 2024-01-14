Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 20. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

48. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 50'nci dakikada penaltıyı kullanan Dzeko'nun yerden vuruşunda, yan direkten dönen topu Dragus kornere gönderdi.

58. dakikada Ogün Özçiçek'in orta sahadan pasında sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

80. dakikada Riascos'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.

81. dakikada sarı-lacivertliler öne geçti. Szymanski'nin sol köşeden ceza sahasına ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BONUCCI İLK KEZ FORMA GİYDİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ara transfer döneminde sarı-lacivertliler ile sözleşme imzalayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, bu maçın kadrosuna dahil edildi. Bonucci, karşılaşmada sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine 38. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-lacivertli formayla mücadele etti.

İRFAN CAN KAHVECİ 11. GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Müsabakanın 64. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 81. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53'e yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı.