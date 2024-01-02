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Kent ayrılma talebini bildirdi
Teknik direktör İsmail Kartal'ın az süre vermesinden dolayı mutsuz olan Ryan Kent, Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp, ayrılmak istediğini bildirdi. Yönetimden de İngiliz oyuncuya onay geldi. İskoç basını, Hull City, Leeds United, Sheffield United ile Burnley'nin Ryan Kent'le ilgilendiğini ve 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun bu dört takımdan birine imza atacağını duyurdu.
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