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Karanlık'a güven tam

Fenerbahçe eleştirilen kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a dün yaptığı açıklamayla sahip çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Karanlık'a güven tam

Fenerbahçe eleştirilen kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'a dün yaptığı açıklamayla sahip çıktı. Sarı-lacivertliler, "Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır. Doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır."

Sivasspor galibiyetiyle zirveyi yeniden ele geçiren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ana bölümde derbinin taktiği üzerinde duruldu.

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