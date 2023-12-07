Haberler Fenerbahçe Gruptan çıkma ümidi var

Gruptan çıkma ümidi var

UEFA kendi resmi sitesi üzerinden Konferans Ligi altıncı hafta maçları öncesinde bir yazı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gruptan çıkma ümidi var

UEFA kendi resmi sitesi üzerinden Konferans Ligi altıncı hafta maçları öncesinde bir yazı yayınladı. Fenerbahçe'nin grupta liderken son iki maçta aldığı sonuçlar nedeniyle ise şansını zora soktuğunu ancak gruptan çıkma ihtimalinin hala yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son maçında karşılaşacağı Spartak Trnava, son haftalarda çıkışa geçti. Slovak ekibi, liginde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı. Yarın Zilina ile oynayacak olan Trnava maçı kazanırsa zirveye bir adım daha yaklaşacak.

Nordsjaelland maçında sakatlanan Osayi-Samuel'in fedakarlığı alkış aldı. Ağrılarına rağmen Sivasspor mücadelesinde forma giyen tecrübeli oyuncu İsmail Kartal'la görüştü ve Beşiktaş derbisinde de sahada olmak istediğini söyledi

Sivasspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Crespo'da korkulan olmadı. Portekizli oyuncunun yapılan tetkiklerinde önemli bir soruna rastlanmadığı ve Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olacağı belirtildi.

DİĞER
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlenmişlerdi! Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş da maneviyata yöneldi! İşte Uğur Pektaş'ın son hali...
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'a gidecek
Ferdi'ye 6. talip!
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den Szymanski kararı!
Ferdi'ye 6. talip!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:05
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Daha Eski
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:59
Liverpool hata yapmadı! Liverpool hata yapmadı! 00:59
Dortmund saf dışı kaldı! Dortmund saf dışı kaldı! 00:57
Abdullah Avcı: Türkiye Kupa'sı... Abdullah Avcı: Türkiye Kupa'sı... 00:51
Kupa kolbastısı Kupa kolbastısı 00:49
Derbi için flaş seyirci kararı! Derbi için flaş seyirci kararı! 22:40