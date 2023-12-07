Gruptan çıkma ümidi var

UEFA kendi resmi sitesi üzerinden Konferans Ligi altıncı hafta maçları öncesinde bir yazı yayınladı. Fenerbahçe'nin grupta liderken son iki maçta aldığı sonuçlar nedeniyle ise şansını zora soktuğunu ancak gruptan çıkma ihtimalinin hala yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son maçında karşılaşacağı Spartak Trnava, son haftalarda çıkışa geçti. Slovak ekibi, liginde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı. Yarın Zilina ile oynayacak olan Trnava maçı kazanırsa zirveye bir adım daha yaklaşacak.

Nordsjaelland maçında sakatlanan Osayi-Samuel'in fedakarlığı alkış aldı. Ağrılarına rağmen Sivasspor mücadelesinde forma giyen tecrübeli oyuncu İsmail Kartal'la görüştü ve Beşiktaş derbisinde de sahada olmak istediğini söyledi

Sivasspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Crespo'da korkulan olmadı. Portekizli oyuncunun yapılan tetkiklerinde önemli bir soruna rastlanmadığı ve Crespo'nun Beşiktaş derbisinde kadroda olacağı belirtildi.