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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:45
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

EMS Yapı Sivasspor ile pazartesi günü oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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