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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Sezon başından bu yana en çok transferi istenen bölge olan 6 numarada mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de aranan isim Fransa'da bulundu. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın onay verdiği isim için temasların devre arasında başlayacağı öğrenildi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Fenerbahçe devre arasında yapacağı takviyeler için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Sarı-lacivertliler, ocak ayında kadrosunu kaliteli bir 6 numara ile güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Kanarya bunun için rotayı Fransa'ya çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden biri de Marsilya forması giyen Pape Gueye...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Takvim'de yer alan haberde Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için teknik direktör İsmail Kartal'ın kararsız olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Bu sezon resmi maçlarda forma giymeyen genç oyuncunun son durumu Fenerbahçe cephesini tedirgin etse de görüşmelerin önümüzdeki aylarda resim olarak başlayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

17 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
6 ve 8 numaraya oynayabilen Gueye, Marsilya dışında Le Havre ve Sevilla takımlarında formasını giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Marsilya'da toplamda 100 karşılaşmada görev alan Gueye'nin 4 gol ve 3 asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Yıldız oyuncu Senegal Milli Takımı'nda ise 17 kez forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Afrikalı futbolcu bu maçlarda gol atma başarısı gösteremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

Gueye'nin de devre arasında gelecek olan transfer tekliflerine odaklandığı ve kesin olarak Marsilya'dan ayrılacağı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: 6 numara için tartışmasız isim bulundu!

2018 yılında 200 bin Euro değeri olan Gueye'nin şimdiki piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

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