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Fenerbahçe'den bir açıklama daha: TFF'den gerçekleri açıklamasını bekliyoruz

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray'a Süper Kupa finaliyle ilgili yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 16:48
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Fenerbahçe'den bir açıklama daha: TFF'den gerçekleri açıklamasını bekliyoruz

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç'u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir.

Şaşırdık mı? Şaşırmadık…

Güya Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması Ali Y. Koç'un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.

Türkiye'de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz.

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