TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Fenerbahçe, milli arada antrenmanlarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, milli arada antrenmanlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.
Kanarya, mücadeleden 3 puan çıkarıp liderliğini sürdürmek istiyor.
İsmail Kartal'ın öğrencileri yoğun şekilde hazırlıklarına devam ediyor.
Diğer yandan kurmaylar ise rotasını transfere çevirmiş durumda.
Yönetim, devre arasında kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk hasretini gidermek istiyor.
Sarı-lacivertli ekip hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Kanarya özellikle yerli bir ismi kadroya dahil etmeyi planlıyor.
GÖZLER YENİDEN KENAN YILDIZ'DA!
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kenan Yıldız ile ilgilenmişti.
Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekibi reddettiği ortaya çıktı.
Ayrıca Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transfere izin vermediği de biliniyor.
Aspor.com.tr'den Ali Genç'in La Stampa'dan derlediği habere göre; Sarı-lacivertliler genç oyuncu için yeniden harekete geçti.
Milli yıldız Almanya ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken bir performans sergiledi.
Genç futbolcu güzel oyununu 1 gol ile süsledi.
İtalyan ekibinde bu sezon rotasyonda kullanılan Kenan Yıldız, Serie A'da 5 karşılaşmada görev aldı
Kenan'ın bonservis değeri 1 milyon euro olarak biliniyor.