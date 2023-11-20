Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimalinin artması üzerine santrfor mevkisine takviye yapmak için düğmeye basan sarı-lacivertliler, A Milli golcü Kenan Yıldız'ın peşine düştü. Juventus'ta forma giyen genç hücum oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen yönetim, temaslarını hızlandırdı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 22:37
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Fenerbahçe, milli arada antrenmanlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Sarı-lacivertli ekip ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Kanarya, mücadeleden 3 puan çıkarıp liderliğini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

İsmail Kartal'ın öğrencileri yoğun şekilde hazırlıklarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Diğer yandan kurmaylar ise rotasını transfere çevirmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Yönetim, devre arasında kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk hasretini gidermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Sarı-lacivertli ekip hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Kanarya özellikle yerli bir ismi kadroya dahil etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

GÖZLER YENİDEN KENAN YILDIZ'DA!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Kenan Yıldız ile ilgilenmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli ekibi reddettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Ayrıca Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transfere izin vermediği de biliniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Aspor.com.tr'den Ali Genç'in La Stampa'dan derlediği habere göre; Sarı-lacivertliler genç oyuncu için yeniden harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Milli yıldız Almanya ile oynanan hazırlık maçında dikkat çeken bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

Genç futbolcu güzel oyununu 1 gol ile süsledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Kenan Yıldız bombası! Ocak ayında...

İtalyan ekibinde bu sezon rotasyonda kullanılan Kenan Yıldız, Serie A'da 5 karşılaşmada görev aldı

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