Fenerbahçe ile Milan arasında yılın takası ocak ayında gerçekleşebilir... İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Milano ekibi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi. Calciomercato dün, "Milan Ferdi ile ilgileniyor" başlığı ile haberi okuyucularına duyururken, yıldız oyuncu için kırmızı- siyahlıların kısa süre içinde harekete geçeceğini yazdı. Tuttosport ise Fenerbahçe'nin Rade Krunic'i istediğini duyurdu.

GÖZLER OCAK'TA

Haber; "F.Bahçe, ocak ayında Krunic'i kadrosuna katmak istiyor" başlığı ile verildi. Milan'ın Ferdi'de ısrarcı olduğunu da belirten İtalyanlar, Serie A ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilere takas teklifinde bulunacağını iddia etti. Kulübe yakın kaynaklar, sarı-lacivertlilerin iş resmiyete dökülmesi halinde artı para isteyeceğini belirtti. F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.