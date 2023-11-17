Haberler Fenerbahçe Yılın takası

Yılın takası

Milan, Ferdi’yi gözüne kestirdi ve Krunic’i isteyen F.Bahçe’ye takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor... Milano ekibi, Boşnak yıldıza karşılık ocakta Fener’den Ferdi’yi isteyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılın takası

Fenerbahçe ile Milan arasında yılın takası ocak ayında gerçekleşebilir... İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; Milano ekibi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi. Calciomercato dün, "Milan Ferdi ile ilgileniyor" başlığı ile haberi okuyucularına duyururken, yıldız oyuncu için kırmızı- siyahlıların kısa süre içinde harekete geçeceğini yazdı. Tuttosport ise Fenerbahçe'nin Rade Krunic'i istediğini duyurdu.

GÖZLER OCAK'TA

Haber; "F.Bahçe, ocak ayında Krunic'i kadrosuna katmak istiyor" başlığı ile verildi. Milan'ın Ferdi'de ısrarcı olduğunu da belirten İtalyanlar, Serie A ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilere takas teklifinde bulunacağını iddia etti. Kulübe yakın kaynaklar, sarı-lacivertlilerin iş resmiyete dökülmesi halinde artı para isteyeceğini belirtti. F.Bahçe, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

DİĞER
SON DAKİKA! Metin Uca 62 yaşında hayatını kaybetti! Metin Uca'nın son paylaşımı yürek burktu...
Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Gündem Gazze'deki soykırım
Cimbom'dan Nelsson planı!
Batshuayi'ye çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan'dan Fene'e süpriz takas teklifi!
F.Bahçe'nin yeni stoperi Çizme'den!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 🤲 | 2023 Yeni, anlamlı, güzel, değişik Cuma mesajları 🌹
17 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Süper Loto çekildi! (16 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! Rıza Çalımbay'ın yeni hedefi belli oldu! 01:34
F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! F.Bahçe Beko Maccabi'ye takıldı! 01:28
Ghezzal kredisini tüketti! Ghezzal kredisini tüketti! 01:18
A. Efes İtalya'da kayıp! A. Efes İtalya'da kayıp! 01:08
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! F.Bahçe'ye Werner müjdesi! 01:08
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "G.Saray..." Sivasspor'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "G.Saray..." 01:08
Daha Eski
F.Bahçe'den Ihenacho hamlesi! F.Bahçe'den Ihenacho hamlesi! 01:08
A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da iki yıldız kadrodan çıkarıldı! 01:08
PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası! PFDK'dan hak mahrumiyeti cezası! 01:08
Bir döneme damga vuran o teknik adamlar şuan boşta! Bir döneme damga vuran o teknik adamlar şuan boşta! 01:08
Paylaşımlarını neden sildi? Kendisi açıkladı Paylaşımlarını neden sildi? Kendisi açıkladı 01:08
Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu! Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu! 01:07