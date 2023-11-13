Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle savunma hattında yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiren sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun sezonu kapattığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 16:21 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 16:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Sarı-lacivertliler, daha önce iki dönem takımı çalıştıran tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Kanarya, İsmail Kartal yönetiminde sezona hızlı başladı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk 19 maçı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında sahasında aldığı Trabzonspor mağlubiyetiyle bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında da Ludogorets'e yenilen sarı-lacivertliler, ligin 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Sarı-lacivertliler rakibiyle golsüz berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini aldı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Milli araya lider girmeyi başaran Fenerbahçe, sakatlık sorunu nedeniyle zor günler geçiriyor.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Sarı-lacivertlilerde özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Fred, Lincoln Henrique, Luan Peres, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Sarı-lacivertlilerde Djiku ve Fred'in milli ara sonrası takıma döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Ameliyat olan Rodrigo Becao'nun ise 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Lincoln Henrique, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri sürerken Fenerbahçe'ye şok bir haber geldi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

LUAN PERES SEZONU KAPATTI

Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Luan Peres'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Ekim ayında sol dizinden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Geçtiğimiz sezon da sakatlık sorunu yaşayan Peres, 27 maç kaçırmıştı.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Bu sezon 3 maçta süre alan Brezilyalı stoper, gol ve asist katkısı üretemedi.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Yıldız isim sezonu kapattı

Luan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması!
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
Elon Musk'tan çalışanlarına şaşırtan yasak!
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 13 KASIM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! 16:12
Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması! Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması! 16:02
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Salih ve Ghezzal... 15:43
Ümit Millilerin kadrosunda değişiklik! Ümit Millilerin kadrosunda değişiklik! 15:39
TFF'den Süper Kupa açıklaması! "4'lü turnuva olarak..." TFF'den Süper Kupa açıklaması! "4'lü turnuva olarak..." 15:31
Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı Arda Güler isyan etti! Gözyaşlarıyla anlattı 15:13
Daha Eski
Cesc Fabregas'ın yeni görevi belli oldu! Cesc Fabregas'ın yeni görevi belli oldu! 15:06
Djokovic sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi Djokovic sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi 14:49
Trabzonspor'un gözü zirvede Trabzonspor'un gözü zirvede 14:47
Beşiktaş Kartal Heykeli'nin açılışını yaptı! Beşiktaş Kartal Heykeli'nin açılışını yaptı! 14:45
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! 14:34
Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu açıklandı! Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu açıklandı! 14:34