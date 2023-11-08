Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Arda Güler kimseyle kıyaslanamaz. Biraz James Rodriguez ile benziyorlar. Arjantin'den gelen James çok teknik bir oyuncuydu, son paslarda ve çizgiler arasında oynamada çok kaliteliydi ama defansif olarak o kadar uygulamalı değildi ve bu alana adapte olması biraz zaman aldı. Arda Güler ise taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu ve hem hücumda hem de savunmada çok net rolleri var. Çok mütevazı bir adam ve öğrenmeye çok hevesli."