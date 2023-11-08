Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerden Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili Marca'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Pereira'nın Arda Güler sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 14:12
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Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

Marca'ya konuşan Pereira'nın Arda Güler ile ilgili sözleri şu şekilde:

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Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Bir kulübe geldiğimde genç yetenekleri tanımak isterim ve kural olarak onlardan gelip A takımla antrenman yapmalarını isterim. 16 yaşında bir çocuktan bahsedildiğini hatırlıyorum. Aslında hala öyle ama geldi ve kalitesiyle hemen herkesin saygısını kazandı. Topu Arda'ya verdiklerinde farklı bir şey olacağını hemen anladılar."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Arda özel biri ve 16 yaşında zaten çok özeldi. Her antrenmanda size sanki 'Birinin bana şans vermesine ihtiyacım var' der gibi bakardı. Kendine önem atfetmeye çalışan bir oyuncu değil. Tam tersine çok mütevazı. Çok mütevazı, sadece topun üzerinde bir kahraman olmak istiyor."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Antrenmanlar bitmişti ve o hep daha fazlasını istiyordu. Antrenman bittikten bir saat sonra hala sahadaydı ve sağ bacağını güçlendiriyordu. Duran toplar üzerinde çalışıyordu. Sürekli kendini geliştirmek istiyordu. Ona 'yeter' demek zorundaydık çünkü aksi takdirde sahadan çıkmazdı."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Arda Güler'in büyük bir tutkusu var. Denediği her şeyde büyük bir istek var. Her zaman rakibin canını yakmak istiyor; ister kontrolle ister pasla ister driplingle ya da şutla.... Ayrıca başkalarının göremediği şeyleri de görüyor."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Fenerbahçe'deyken, 16 yaşındayken, farklı şeyler yapmak için sistematik olarak topu tekrar tekrar istedi ve başarısız olduğunda pes etmedi. Aksine, tekrar denerdi. Dahası, topu alamadığında sinirlendiğini de hatırlıyorum. Her zaman katılmak isterdi. Kişiliği onu gerçekten özel kılıyor."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Arda Güler kimseyle kıyaslanamaz. Biraz James Rodriguez ile benziyorlar. Arjantin'den gelen James çok teknik bir oyuncuydu, son paslarda ve çizgiler arasında oynamada çok kaliteliydi ama defansif olarak o kadar uygulamalı değildi ve bu alana adapte olması biraz zaman aldı. Arda Güler ise taktiksel olarak çok zeki bir oyuncu ve hem hücumda hem de savunmada çok net rolleri var. Çok mütevazı bir adam ve öğrenmeye çok hevesli."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Dışarıda, taç çizgisine yakın oynayacak bir oyuncu değil çünkü hızlı dripling yapamıyor. Ancak merkezde oynarken her şeyi yapabilir: kısa alanlarda, çizgilerin arasında oynayabilir.... İçeride, orta saha oyuncusu olarak ya da sahte kanat oyuncusu olarak oynayabilir ama her zaman merkezde. Arda bir pas ve koşu oyuncusu. Yaratmak için topa ihtiyacı var ve topa sahip olduğunda son paslarda olduğu kadar kaleye şut atmada da çok iyi. Çok iyi bitiriyor."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"Az ya da çok zaman alabilir, ne kadar zaman alır bilmiyorum çünkü ben bir gelecek bilimci değilim ama o Real Madrid'de bir döneme damgasını vuracak. Sahip olduğu kalite ve kişilik onu dünya seviyesinde önemli bir oyuncu haline getirecek."

Vitor Pereira'dan flaş Arda Güler sözleri! "Ona 'yeter' demek zorundaydık"

"O çok mütevazı bir adam ve sevdiğim bir kişiliğe sahip. Kendine sadık olması, tanıdığım Arda olması, başkalarıyla kıyaslanamayacak kadar özel bir oyuncu olması ve her zaman yaptığı gibi alçakgönüllülükle çalışmaya devam etmesi ona tavsiyelerim olabilir."

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