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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig devi Manchester United'dan transfer ettiği Fred, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla beğeni topladı. Kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 16:40
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Kanarya yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek katkı almayı da başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Fenerbahçe'de özellikle en çok dikkat çeken transferlerden biri de Fred oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı orta sahayı Manchester United'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Kanarya ayrıca 30 yaşındaki isimle 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Fred bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken, 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Bunun yanı sıra Brezilyalı oyuncunun yüksek performansının ardından birçok takımın devreye girdiği haberleri basına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Hatta Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın, Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdiği belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Ancak Fred transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Konuyla ilgili sıcak haberi ise İngiliz basını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Manchestereveningnews'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, bu transferin hem Fred'in yaşı hem de Fenerbahçe'nin 17-18 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesinden dolayı gerçekleşmesi zor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Haberde Newcastle'ın, Fred'e bu paraları vermek yerine şu anda Suudi Arabistan'da oynayan 26 yaşındaki Ruben Neves'i tercih edebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

İngiliz temsilcisi Sandro Tonali'nin 10 aylık cezasının ardından orta saha arayışına geçmişti.

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