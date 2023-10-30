FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Kanarya yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek katkı almayı da başardı.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Kanarya yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek katkı almayı da başardı.
Fenerbahçe'de özellikle en çok dikkat çeken transferlerden biri de Fred oldu.
Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı orta sahayı Manchester United'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Kanarya ayrıca 30 yaşındaki isimle 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti.
Fred bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkarken, 5 asist yaptı.
Bunun yanı sıra Brezilyalı oyuncunun yüksek performansının ardından birçok takımın devreye girdiği haberleri basına yansımıştı.
Hatta Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın, Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdiği belirtilmişti.
Ancak Fred transferine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak haberi ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Manchestereveningnews'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, bu transferin hem Fred'in yaşı hem de Fenerbahçe'nin 17-18 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesinden dolayı gerçekleşmesi zor.
Haberde Newcastle'ın, Fred'e bu paraları vermek yerine şu anda Suudi Arabistan'da oynayan 26 yaşındaki Ruben Neves'i tercih edebileceği ifade edildi.
İngiliz temsilcisi Sandro Tonali'nin 10 aylık cezasının ardından orta saha arayışına geçmişti.