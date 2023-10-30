FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'de sıcak gelişme! Transfer...

Manchestereveningnews'te yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, bu transferin hem Fred'in yaşı hem de Fenerbahçe'nin 17-18 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesinden dolayı gerçekleşmesi zor.