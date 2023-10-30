FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

Fenerbahçe'nin Boşnak süper yıldızı Edin Dzeko, kendisi gibi Boşnak olan ve Fenerbahçe'de oynayan Elvir Balic'e konuştu.
Fenerbahçe'nin Boşnak süper yıldızı Edin Dzeko, kendisi gibi Boşnak olan ve Fenerbahçe'de oynayan Elvir Balic'e konuştu.
Balic, Tivibu Spor'daki programda Dzeko ile olan sohbetini açıkladı.
İşte o sözler...
"Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile transfer döneminde konuştuklarını anlattı. 'Başkanım' demiş, 'Sadece benim üzerimden şampiyonluk bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Benim yanımdaki oyuncular da çok önemli' diye eklemiş.
Çok zeki biri. Futbolu çözmüş, başarıya nasıl ulaşacağını çok iyi biliyor."
"İsmail Kartal ile sürekli konuştuğunu söyledi. Yorgun hissettiği zaman iletiyor İsmail Hoca'ya, İsmail Hoca da olumlu karşılıyor."
"KASIM AYINDA MİLLİ TAKIMA GİTMEYEBİLİRİM"
"Bosna Milli Takımı'nda sona yaklaştığını hissediyor. 'Beni milli takım yoruyor' dedi. 'Şu andaki gruptaki durumumuz ile hedeften uzaklaştık.
Şu an sadece playoffa bakıyoruz. Oradan çıkarsak çıkarız. Hoca ile konuştum, belki kasım ayındaki milli maçlara gitmem, beni ciddi şekilde yoruyor.' dedi."
"GALATASARAY MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Edin Dzeko ile konuştum 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi. O kadar bekliyor ki inanamazsın."
"KAPTANLIK BENİ ŞOKE ETTİ"
"Edin Dzeko dedi ki 'Bir baktım, soyunma odasında benim oturduğum yerde kaptanlık bandı asılı.' Söylenmeden oraya asılmış. 'Görünce şok oldum' dedi.
'Beni o kadar çok motive etti ki... Çok büyük sorumluluk ama beni çok motive etti.' dedi."