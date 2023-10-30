Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, bu sezon skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Attığı gollerin yanı sıra hücum varyasyonlarında da önemli rol oynayan yıldız santrfor, sarı-lacivertli takım hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

Fenerbahçe'nin Boşnak süper yıldızı Edin Dzeko, kendisi gibi Boşnak olan ve Fenerbahçe'de oynayan Elvir Balic'e konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

Balic, Tivibu Spor'daki programda Dzeko ile olan sohbetini açıkladı.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

"Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile transfer döneminde konuştuklarını anlattı. 'Başkanım' demiş, 'Sadece benim üzerimden şampiyonluk bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Benim yanımdaki oyuncular da çok önemli' diye eklemiş.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

Çok zeki biri. Futbolu çözmüş, başarıya nasıl ulaşacağını çok iyi biliyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

"İsmail Kartal ile sürekli konuştuğunu söyledi. Yorgun hissettiği zaman iletiyor İsmail Hoca'ya, İsmail Hoca da olumlu karşılıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

"KASIM AYINDA MİLLİ TAKIMA GİTMEYEBİLİRİM"
"Bosna Milli Takımı'nda sona yaklaştığını hissediyor. 'Beni milli takım yoruyor' dedi. 'Şu andaki gruptaki durumumuz ile hedeften uzaklaştık.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

Şu an sadece playoffa bakıyoruz. Oradan çıkarsak çıkarız. Hoca ile konuştum, belki kasım ayındaki milli maçlara gitmem, beni ciddi şekilde yoruyor.' dedi."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

"GALATASARAY MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
"Edin Dzeko ile konuştum 'Galatasaray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi. O kadar bekliyor ki inanamazsın."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum"

"KAPTANLIK BENİ ŞOKE ETTİ"
"Edin Dzeko dedi ki 'Bir baktım, soyunma odasında benim oturduğum yerde kaptanlık bandı asılı.' Söylenmeden oraya asılmış. 'Görünce şok oldum' dedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı!
Wright Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmi açıklama...
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (30 Ekim Pazartesi)
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Çatalca'da elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum" Dzeko'dan flaş itiraf! "Görünce şok oldum" 13:34
Wright Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmi açıklama... Wright Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmi açıklama... 13:14
İtalya'da Dzeko çılgınlığı! Olay yaratan benzetme İtalya'da Dzeko çılgınlığı! Olay yaratan benzetme 13:10
Stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı Stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı 13:01
F.Bahçe Manchester City'yi yakaladı! F.Bahçe Manchester City'yi yakaladı! 12:56
Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu Trabzonspor efsaneleri 100. yıl turnuvasında buluştu 12:40
Daha Eski
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! Beşiktaş - Gaziantep FK maçı detayları! 12:26
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 11:58
Fenerbahçe'den bir rekor daha! Fenerbahçe'den bir rekor daha! 11:45
Trabzonspor deplasmanda kabus yaşıyor! Trabzonspor deplasmanda kabus yaşıyor! 11:24
İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı yakaladı 11:23
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken... F.Bahçe'de çifte ayrılık! Herkes Ryan Kent derken... 11:14